Come diventare una star di Hollywood, il corso di recitazione di una palermitana a New York

Il sogno americano che diventa realtà. Imparare l'arte della recitazione delle più grandi star di Hollywood con un corso online che collega simbolicamente Palermo e New York. E' l'idea di Maritè Salatiello, artista siciliana emigrata negli States che proprio nel paese del cinema si è affermata come attrice. E' alla Susan Batson studio, la scuola di recitazione di Nicole Kidman, Rihanna e Oprah Winfrey, che ha imparato il metodo "acting".

Il corso di recitazione, aperto ad un massimo di 15 persone su Zoom, è un mix di teoria e pratica che permetterà a ciascun iscritto di "scoprire l'attore che c'è in te". Interamente in italiano, consentirà di conoscere gli essenziali del cosidetto "the method acting", le basi per creare un personaggio e insegnarà ad interpretare un testo e a lavorare su un monologo e una scena.

L'attrice, che ha da poco portato in scena proprio a Times Square un one-woman show su Barbra Streisand, racconta a PalermoToday: "Non sto cercando professionisti, ma chiunque abbia desiderio di conoscere ed esplorare il proprio attore. Chiunque abbia la curiosità di farlo imparando il metodo acting che ho imparato qui in America. Ovviamente anche i professionisti possono imparare molto. Ho pensato che questa può essere un'occasione per mettere a disposizione la mia preparazione americana".

Quattro sabati, a partire dal 14 novembre e fino al prossimo 5 dicembre - ogni corso avrà la durata di tre ore - per cimentarsi in una interessante e divertente occasione per connettersi con il proprio "io" artististico e la propria creatività. Per info e iscrizioni è possibile scrivere a maritesalatiello@gmail.com.