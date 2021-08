A scuola di recitazione con Umberto Cantone e Santi Cicardo: al via il corso biennale

A partire da ottobre prossimo ecco l'Actors Lab 2021-2023 dell'Accademia del Cinema Ares. Rivolto a non oltre 20 studenti, il corso è concepito secondo una formula biennale che prevede ogni anno un ciclo didattico distinto composto da 64 lezioni

Sono aperte le iscrizioni all’Actors Lab 2021-2023, corso biennale di recitazione che l’Accademia del Cinema Ares promuove, a partire da ottobre, nella sua sede palermitana di via Donizetti 14. A coordinarlo sarà il regista teatrale e studioso di cinema Umberto Cantone, affiancato dal drammaturgo e regista Santi Cicardo.

L’Actors Lab 2021-2023 è un’officina di formazione e specializzazione attoriale, dedicata allo studio di teoria e prassi della recitazione teatrale e multimediale. Il corso biennale, che prevede una fase di apprendistato e un’altra di perfezionamento, è strutturato in modo da rispettare sia il desiderio di acquisire nuove e più approfondite conoscenze da parte di attrici e attori che abbiano già avuto qualche esperienza in campo teatrale e cinematografico, sia le esigenze di coloro i quali vogliono affiancare tale occasione formativa a un percorso universitario o a un lavoro part-time.

Rivolto a non oltre 20 studenti, il corso è concepito secondo una formula biennale che prevede ogni anno un ciclo didattico distinto (da metà ottobre a metà giugno), composto da 64 lezioni. Ogni lezione avrà la durata di 2 ore e 30 minuti. Sono previsti 2 incontri settimanali (8 al mese), più 2 giornate al mese dedicate a seminari e incontri con docenti ospiti, con la visione di materiali audiovisivi cicli di proiezioni di materiali didattici, più una masterclass bimestrale. L’iscrizione al primo anno non implicherà l’obbligo di partecipare anche al percorso didattico del secondo anno.

L’attività del corso si svolgerà prevalentemente nei locali palermitani dell’Accademia del Cinema Ares in via Donizetti 14 (dietro il Teatro Massimo). Per gli aspiranti allievi di questo Corso, l’Ares - Consorzio Universitario di Palermo mette a disposizione una borsa di studio che coprirà le spese dell’intero ciclo di lezioni. Le selezioni si svolgeranno a ottobre e prevedono un colloquio attitudinale del candidato con una commissione. Le domande dovranno pervenire entro il 9 ottobre 2021 all’email accademiadelcinema@uniares.it o a info@uniares.it. Ogni candidato dovrà allegare alla propria domanda una copia del curriculum vitae (formato Pdf), una foto formato tessera (formato Jpg) e un certificato di sana e robusta costituzione (formato Pdf).