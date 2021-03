Policlinico, online la nuova edizione del corso di accompagnamento alla nascita

Prenderà il via l’8 marzo, nella giornata che celebra le donne, la decima edizione del corso di accompagnamento alla nascita promosso dal Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo e intitolato alla memoria del dottor Franco Baudo.

Otto in tutto gli incontri che si susseguiranno, ogni lunedì, per preparare al meglio le future mamme - e papà - alla nascita dei propri piccoli. Per garantire il rispetto delle misure di sicurezza imposte dalla pandemia in atto, l'evento sarà accessibile esclusivamente online, attraverso la piattaforma TeamLink.

L’iniziativa si inserisce pertanto nel delicato momento dettato dal Covid-19 con l’obiettivo di non venire meno alla promessa di sostenere e accompagnare al parto i futuri genitori. Un servizio ulteriore in un momento in cui il Policlinico “Paolo Giaccone”, nell’ottica di una collaborazione interaziendale, si è reso disponibile ad ampliare l’offerta di assistenza mettendo a disposizione le proprie strutture.

Il corso è coordinato dalla dottoressa Cinzia Cajozzo che, anche per questa edizione, ha avuto l’incarico di portare avanti, insieme a tutto il team, questo progetto. Per ottenere maggiori informazioni ed effettuare le prenotazioni è possibile contattare l'Uoc di Neonatologia del Policlinico, telefonando al numero 091.6552020, dalle ore 9 alle 13.

Il corso di accompagnamento alla nascita del Policlinico Giaccone rappresenta uno strumento di conoscenza inestimabile per tutte le donne in dolce attesa. L’adesione è raccomandata a partire dalla 28esima settimana di gravidanza, soprattutto per chi vivrà l’esperienza del parto per la prima volta. È inoltre un’occasione di confronto tra i futuri genitori e tutto il personale sanitario con cui la donna interagirà prima, durante e dopo la gravidanza e il parto.