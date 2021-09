Mag Academy, a lezione con gli ex campioni del mondo della pasticceria (anche mignon)

Entra nel vivo con un parterre di docenti d’eccezione la programmazione dei corsi di Mag, la Master Academy Antonino Galvagno. L’accademia di gelateria, pasticceria e cucina di Partanna Mondello, intitolata all’imprenditore palermitano che ha contribuito alla diffusione della tradizione gelatiera e pasticcera siciliana nel mondo con prodotti innovativi e di alta qualità, propone un percorso di alta specializzazione attraverso corsi mirati di perfezionamento.

Dopo l’inaugurazione del nuovo anno dell’Academy con il corso sui dessert da ristorazione tenuto dal direttore, il siciliano Giuseppe Amato, dal 2005 a fianco dello chef tre stelle Michelin Heinz Beck come capo pasticciere al Ristorante “La Pergola” all’Hotel Rome Cavalieri e più volte selezionato tra i migliori pasticcieri in Italia, ad ottobre si torna in pasticceria per una tre giorni imperdibile con l’ex campione del mondo Francesco Boccia.

Il campione del mondo di Lione 2015, il 4, 5 e 6 ottobre trasporterà i partecipanti nel mondo della pasticceria contemporanea, tema di grande attualità e ispirazione dopo la nuova vittoria dell’Italia nei giorni scorsi ai Campionati mondiali. E sempre in tema di campioni mondiali, il 18 e 19 ottobre sarà la volta della masterclass di un altro ex campione che, in squadra con Boccia, ha portato l’Italia alla vittoria nel 2015: Emmanuele Forcone con la sua “Pasticceria mignon”. Concluderà i corsi di ottobre il maestro Maurizio Santin, volto noto di Gambero Rosso Channel, che il 25 e 26 proporrà una masterclass sui suoi cavalli di battaglia.