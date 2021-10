Dalle pizze alla pasticceria da forno: a Palermo il corso per imparare l'arte della panificazione

Lunedì 8 novembre parte il terzo corso di formazione professionale per panificatori e pizzaioli, organizzato da Confcommercio Palermo e da Assipan. In programma 12 ore di lezioni teoriche, comprensive del corso Hccp che riguarda gli aspetti normativi di igiene alimentare, 90 ore di attività pratica con il maestro Massimiliano Lecat nel laboratorio didattico dell’azienda “Lo Piccolo & C” e infine uno stage di 100 ore nelle più importanti aziende di panificazione.

Il corso, mirato all’insegnamento dell’arte della panificazione del pizzaiolo e della pasticceria da forno, comprende due diversi momenti didattici: il “corso Panificatori” si svolgerà dall’8 al 29 novembre, il “Corso Pizzaiolo” si svolgerà dal 30 novembre al 6 dicembre. Le lezioni si terranno dalle 8.30 alle 14.30 dal lunedì al venerdì. Per le informazioni pubbliciesercizi@confcommercio.pa.it.

“Assipan Confcommercio Palermo - spiega il presidente Natale Spinnato - in attesa di una specifica regolamentazione regionale anticipa i corsi di avviamento alla specializzazione di arti e mestieri ed in particolare quello dell’arte panaria. Questo è il terzo. Sono convinto che la nostra Confederazione ha intrapreso la strada maestra per giovani volenterosi di apprendere e per i meno giovani per conseguire ulteriori specializzazioni”.