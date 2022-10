Conoscere il cibo a partire dai sensi: al via il corso olfattivo-gustativo

Si terrà dal 3 al 25 novembre dalle ore 16.30 alle ore 19.30 al Baglio Himera (SS113, chilometro 206,3, di fronte Tempio di Himera) a Termini Imerese un corso olfattivo-gustativo per imparare a conoscere e apprezzare gli alimenti siciliani.

Il programma

Previste quattro lezioni: giovedì 3 l’incontro riguarderà il pane, venerdì 11 l’olio, giovedì 17 il formaggio e venerdì 25 il vino. Il corso, organizzato da BCsicilia, Epulae, Sicilia Agricoltura, SicilyBio, Baglio Himera, Università Popolare Termini Imerese, sarà tenuto da Mario Liberto, agronomo e giornalista, direttore del dipartimento cultura rurale e alimentare di BCsicilia. Sono previste visite guidate alle aziende produttrici.

Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione, certificazione propedeutica per i successici titoli specifici. Previsto un contributo 40 euro (escluso materiale didattico). E’ obbligatoria la prenotazione (entro il 25 ottobre) mandando una e-mail a terminiimerese@bcsicilia.it.

Il corso

Durante il corso gli alimenti verranno analizzati attraverso l’approccio scientifico dell’analisi sensoriali, una disciplina scientifica che consiste nella valutazione delle caratteristiche di un prodotto attraverso gli organi di senso: la vista, l'udito, l'olfatto, il gusto e il tatto. Dal punto di vista alimentare l'analisi sensoriale sta assumendo grande importanza negli ultimi tempi e soprattutto in campo professionale. Il partecipante imparerà a stabilire oggettivamente le caratteristiche organolettiche di un prodotto e di valutarne l'intensità, sia in assoluto, sia per confronto con altri prodotti simili.