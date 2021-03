Nuova programmazione dei fondi europei ed europrogettazione: il corso online

Prende il via giovedì 4 marzo il percorso online dedicato alla nuova programmazione dei fondi europei e ai principi base dell’europrogettazione, il Mooc, Massivo Open Online Course.

I webinar, rivolti a cittadini, enti locali, imprese, professionisti, potenziali beneficiari dei fondi europei e giornalisti, si svolgeranno tutti i giovedì dal 4 marzo al 6 maggio 2021. L’iniziativa fa parte della strategia di comunicazione del Po Fse Sicilia 2014-2020 e ha l’obiettivo di informare i cittadini sulla nuova programmazione europea, sul ruolo dell’Ue, le sue politiche e sull’impatto dei fondi europei, in particolare quelli Fondo Sociale Europeo.

Otto le tappe previste, dal 4 marzo e fino al 6 maggio 2021, ogni giovedì dalle ore 9,30 alle ore 11,30 per la durata complessiva di 16 ore. Gli appuntamenti saranno promossi con il coinvolgimento della rete dei Centri Europe Direct e dei Centri di documentazione europea presenti nella Regione siciliana. Il termine per le iscrizioni al percorso informativo è il 2 marzo 2021 alle ore 23 a questo link (clicca qui).

Il giorno successivo, 3 marzo, verrà inviato agli iscritti un messaggio con le istruzioni per accedere alla piattaforma di e-learning. Al termine del percorso, il Formez Pa rilascerà un attestato di iscrizione a coloro che avranno completato attività per l’equivalente di almeno 11 ore su 16, corrispondente al 70% del monte ore totale. Per avere maggiori informazioni sul corso è possibile inviare una mail a: edugame@formez.it

Il programma

Il primo appuntamento, in programma il 4 marzo, è dedicato a “Le principali tappe di evoluzione dell’Unione Europea” (Daniele Pasquinucci Università di Siena e Daniele Caviglia Università di Enna - Kore); si prosegue l’11 marzo con “L’Unione Europea: architettura istituzionale ed assetto attuale (Laura Lorello - Università di Palermo) e gli orientamenti politici e le priorità della Commissione Europea 2019-2024” (Massimiliano Montini Università di Siena).

Il 18 marzo 2021 si parlerà di “Il Green Deal Europeo e la transizione ecologica (Massimiliano Montini - Università di Siena); la transizione digitale (Vittorio Calaprice - Commissione europea) e la sfida della neutralità climatica (Simone Bastianoni - Università di Siena).

Il 25 marzo 2021 appuntamento con “Le fonti di informazione dell’UE: la differenza tra Fondi SIE e strumenti tematici, dove e come informarsi sui bandi” (Claudia Salvi - Formez PA) mentre il 15 aprile 2021 webinar sul tema “Il Piano per la ripresa dell’Unione: Next Generation EU (Massimiliano Montini - Università di Siena); Il Recovery Plan e la nuova programmazione dei Fondi SIE (Raffaele Colaizzo, esperto Formez PA).

Il 22 aprile 2021 spazio a “Dal Fondo Sociale europeo al FSE+: Regioni a confronto” (Raffaele Colaizzo - Esperto Formez PA); 29 aprile 2021 una Panoramica dei principali finanziamenti diretti 2021-2027 (Claudia Salvi - Formez PA); si chiude il 6 maggio 2021 con “Primi passi nella progettazione europea nei fondi diretti” (Raffaella Scordino - Formez PA).