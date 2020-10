La nuova governance degli enti locali, a Palermo il corso per giovani amministratori

La programmazione degli interventi e le risorse finanziarie nella formazione dei bilanci degli enti locali, il risanamento degli enti in dissesto e le forme di associazionismo tra Comuni, ma anche le politiche di gestione del personale, le opportunità date dai fondi comunitari e il rapporto con la Regione e lo Stato. Sono alcuni dei temi che verranno affrontati nel quarto corso di formazione politico-istituzionale organizzato dall'Asael, associazione che riunisce gli amministratori locali siciliani.

"La nuova governance degli enti locali tra politica, amministrazione, economia, diritto ed etica" è il tema del corso. Amministratori locali, esperti in contabilità pubblica e docenti universitari illustreranno gli strumenti tecnico-giuridici necessari affinché gli amministratori locali possano espletare al meglio le loro funzioni.

Il corso, totalmente gratuito, è patrocinato dal dipartimento regionale delle Autonomie locali della Regione Siciliana ed è stato messo a punto in collaborazione con l'Associazione siciliana ex parlamentari regionali e con l'associazione "Gam - Politiche per i territori". Il ciclo di lezioni si articolerà in cinque webinar, per il rispetto delle norme contro l'epidemia da coronavirus, e si concluderà con una tavola rotonda finale, anche questa in videoconferenza.

Il primo appuntamento è fissato per giovedì 29 ottobre, nell'ambito del quale avverrà anche la presentazione del corso da parte del presidente dell'Asael, Matteo Cocchiara. Previsti, tra gli altri, i saluti ai partecipanti da parte degli assessori alla Formazione professionale e alle Autonomie locali della Regione Siciliana, Roberto Lagalla e Bernardette Grasso, oltre che del sindaco di Palermo, Leoluca Orlando.