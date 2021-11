Dal linguaggio cinematografico alla storia del cinema: via al corso di montaggio

Sono aperte le iscrizioni per il corso di montaggio cinematografico e post-produzione digitale della Scuola di Cinema Piano Focale. Il corso di montaggio si articola in 7 mesi di lezioni frontali in aula alla fine dei quali ai corsisti verrà assegnato il montaggio e la post produzione di uno dei 15 cortometraggi di fine anno girati dagli allievi di Regia e Direzione della Fotografia di Piano Focale.

Il corso, in partenza il 29 novembre 2021, si svolge in presenza nei locali di Villa Riso, in viale dell’Olimpo 30A a Palermo, è aperto a tutti, ma è a numero chiuso ed è già possibile effettuare la preiscrizione compilando l'apposito modulo online su www.pianofocalescuola.it.

Un corso che è anche un’esperienza formativa completa che parte da nozioni teoriche di base. Verranno anche spiegate alcune tecniche pratiche per lavorare con gli Effetti Visivi Digitali come, per esempio, bucare un green screen per lavorarci in post-produzione.

Il programma

Il corso è organizzato in 10 moduli. Ogni modulo prevede esercitazioni e laboratori finali per testare l’apprendimento del corsista e stimolarne la creatività ed il lavoro pratico.

Teoria del montaggio

Un modulo in cui verranno impartite le linee guida per approcciarsi al montaggio cinematografico, la storia e le varie tecniche del montaggio.

Regia

Verranno indagate le relazioni tra regia e montaggio e verrà approfondito lo stretto legame tra i due reparti ed i due diversi momenti nella realizzazione cinematografica.

Linguaggio cinematografico

Verrà analizzata la grammatica e le fondamenta del linguaggio cinematografico dal punto di vista tecnico e narrativo. Saranno studiati i concetti di tempo e spazio cinematografico (specifico filmico), i vari tipi inquadrature, le tecniche di composizione, i movimenti di macchina, gli attacchi e il ritmo.

Storia del cinema

Ripercorreremo insieme la storia del cinema internazionale fino ai giorni nostri, analizzandone l’evoluzione principalmente nel montaggio ma anche nella scrittura, nei temi, nelle storie raccontate e nella messa in scena.

Analisi del film

Cos’è che rende immortale un prodotto e determina il successo di un film da un punto di vista del montaggio? Verrà svolto un lavoro di analisi di film, verranno visionate e analizzate delle sequenze importanti e verrà impostato un dibattito su cosa le rende uniche e perché consideriamo una resa di montaggio migliore di un’altra.

Segretaria d’edizione

Analizzeremo la stretta relazione tra la segreteria di edizione ed il montaggio, relazione in cui la segretaria si fa custode del lavoro svolto sul set e dell’edizione del progetto, supportando il lavoro del montatore compilando i fogli di montaggio e bollettini di edizione che verranno poi consegnati al montatore.

Montaggio 1

Il nucleo centrale del piano di studi verrà diviso in due moduli. Il primo modulo si concentrerà sulla tecnica del montaggio e si imparerà l’utilizzo del software di montaggio DaVinci Resolve.

Montaggio 2

Desideria Rayner si occuperà della seconda parte del modulo centrale del piano di studi, affrontando il montaggio da un punto di vista artistico e personale, e raccontando la sua esperienza ed il delicatissimo rapporto tra montaggio e regia. Insieme a lei, gli alunni analizzeranno case study presi da suoi lavori recenti, andando a fondo alla tecnica e l’arte di un mestiere che è stato definito la “quint’essenza dell’Arte cinematografica” (George Lucas).

Post-produzione audio

Cosa sono il montaggio ed il mixaggio audio? Ed il sound design? In questo modulo si acquisiranno nozioni di post-produzione audio e si imparerà ad utilizzare il software Pro Tools.

Color correction

Si impartiranno agli alunni le base della color correction con il software DaVinci Resolve.

Elementi di base di VFX

In questo modulo verranno spiegate alcune tecniche per lavorare con gli Effetti Visivi Digitali come, per esempio, bucare un green screen per lavorarci in post-produzione.

Laboratorio

Terminate le lezioni frontali in aula, il mese di giugno sarà interamente dedicato al lavoro di post-produzione e montaggio dei cortometraggi realizzati dagli allievi di Regia e Direzione della Fotografia della nostra scuola. Corso dalla vocazione pratica in cui, una volta acquisite dall’allievo le competenze teoriche necessarie, verrà privilegiato il lavoro e le esercitazioni pratiche con il software di montaggio. Si utilizzerà il Software di montaggio e color correction DaVinci Resolve. Per il lavoro sulla postproduzione audio verrà utilizzato il software Pro Tools. Per partecipare è dunque necessario avere con sè un pc con almeno 12GB di RAM un processore i5 di 10° generazione e una scheda video di 4GB o comunque un PC che possa supportare DaVinci Resolve 15.

"Vogliamo continuare a puntare sulla didattica in presenza. Crediamo che le lezioni in aula siano un valore sia per l’alunno sia per il docente, per questo il corso, ad oggi, è previsto in modalità presenziale nella sede di Piano Focale a Palermo nel pieno rispetto delle norme anti Covid19. Ci siamo però già preparati ed abbiamo predisposto e organizzato le piattaforme online. Nel caso la situazione lo necessiti saremo prontissimi ed in grado di virare immediatamente verso una didattica online garantendo ai nostri studenti continuità nella formazione e mantenendo invariata la qualità dell’insegnamento, i docenti, le ore ed il piano di studi" dicono da Piano Focale.