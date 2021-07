Come diventare una fotomodella: a Palermo il corso di modeling e portamento

Un corso di sette giorni durante i quali si imparerà l'orientamento, il posing, il portamento e si scopriranno gli errori da evitare in ambito professionale, prendendo anche parte a uno shooting per comprendere sino in fondo ogni tappa da seguire

Diventare un modello o una modello, fotomodello o fotomodella? Si può grazie al “corso di modeling e portamento”, proposto dall’Accademia di Moda Ares in collaborazione con la TenT Academy. Il corso, rivolto anche a chi non ha nessuna esperienza, avrà luogo dal 6 al 12 settembre, nella sede di via Donizetti 14 (iscrizioni scrivendo a accademiadelcinema@uniares.it).

Sette giorni, durante i quali si imparerà l’orientamento, il posing, il portamento, quali errori evitare in ambito professionale, prendendo anche parte a uno shooting per comprendere sino in fondo ogni tappa da seguire. In palio, da parte della “TenT Academy” un contratto di un anno al miglior modello o modella. Inoltre, tutti gli studenti riceveranno un book fotografico personale che potranno sfruttare per la loro futura carriera. Età prevista per partecipare compresa tra i 16 ai 35. I minori dovranno essere accompagnati.

La serietà di questa proposta sta proprio nei soggetti che la realizzeranno. In primo luogo l’Accademia del Cinema Ares, realtà che, vantando già l’esperienza di circa venti anni nell’alta formazione telematica dell’ente che la ospita e promuove, parte avvantaggiata su questo fronte. I docenti saranno: Simone Marra, produttore cinematografico, segretario generale dell'associazione Autori Italiani Cinematografia (Aic) di Cinecittà dal 2013, direttore del MicroSalon Italia dal 2014, fondatore nel 2021 della 10T Academy e socio assieme a Ludovico Cantisani e Luciano Tovoli della casa di produzione Ithaka Productions S.r.l.; Oksana Melnychuk, da anni docente di Modeling e Portamento, il cui percorso è cominciato in Ucraina, studiando in varie accademie di moda, per poi approdare all’Italia a lavorare con Cristian Lai, per varie case del Lazio, fino all’incontro con la “TenT Academy” che le ha fornito la competenza e la preparazione necessarie per diventare docente.