Come imparare la lingua dell'Africa, a Palermo il corso di swahili con prof madrelingua

Diffuso in gran parte dell'Africa orientale, centrale e meridionale, e parlato da circa 150 milioni do persone, lo swahili o kiswahili (pronuncia: suahìli, chisuahìli) è la lingua nazionale di Tanzania, Kenya, Uganda, Sud Sudan, Repubblica Democratica del Congo e Ruanda, nonché una delle lingue ufficiali dell'Unione Africana.

Inoltre, essendo lo swahili una lingua storicamente legata al commercio marittimo, ci sono comunità di lingua swahili in molte città portuali anche al di fuori dell'Africa. Data la sua grande diffusione, lo swahili svolge la funzione di lingua franca in gran parte dell'Africa subsahariana.

Grazie all’associazione culturale La Tenda di Abramo e alle Edizioni La Zisa, oggi è possibile studiare e imparare questa lingua anche a Palermo. Il corso “Hakuna matata!”, che avrà luogo a partire da sabato 21 novembre 2020, avrà la durata di 8 ore (2 ore a settimana per un totale di quattro incontri, sempre il sabato, alle ore 10), sarà tenuto da un’insegnante qualificata madrelingua swahili e si svolgerà presso i locali dell’Associazione culturale La Tenda di Abramo, in via Vann'Antò 16, a Palermo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il costo è di soli 70 euro. A richiesta, al termine del corso verrà rilasciato un attestato. Per informazioni e iscrizioni scrivere a: ass.latendadiabramo@gmail.com.