Imparare lo spagnolo in men che non si dica: il corso di lingua adesso è anche online

Chi pensa che basta aggiungere una “s” alla fine di ogni parola in italiano per parlare spagnolo sbaglia. Sapevi che burro in spagnolo non è quello che di solito spalmiamo sulla fetta biscottata o adoperiamo per fare le torte, ma è l’asino che la parola largo in spagnolo vuol dire lungo in italiano e cara è la faccia?

Secondo uno studio del 2020, lo spagnolo è la seconda lingua madre al mondo (dopo il cinese) con 463 milioni di persone, mentre più di 538 milioni sono coloro che lo parlano in tutto il mondo. A parte essere lingua ufficiale in innumerevoli organizzazioni internazionali, lo spagnolo è lingua ufficiale in 21 paesi, inclusi la Spagna e la gran parte dell'America latina e al giorno d'oggi, oltre 30 milioni di persone parlano spagnolo in casa - è oltre il 10% della popolazione degli Usa.

Grazie all’Associazione culturale La Tenda di Abramo e alla casa editrice La Zisa, a partire da mercoledì 24 febbraio si terrà un corso base di lingua spagnola online, della durata di 10 ore (2 ore a settimana per cinque incontri, sempre di mercoledì), su piattaforma Google meet. Il costo è di soli 90 euro (materiale didattico incluso). A richiesta, al termine del corso verrà rilasciato un attestato. Per informazioni e iscrizioni scrivere a: ass.latendadiabramo@gmail.com.

Condotto da un’insegnante madrelingua spagnola con più di 15 anni di esperienza nell’insegnamento dello spagnolo come lingua straniera e che collabora da 6 anni con l’Istituto Cervantes di Palermo come insegnante e preparatrice alla Certificazioni Internazionale di spagnolo come lingua straniera dai livelli A1 al C2, è anche iscritta all’Albo dei Periti del Tribunale di Palermo e alla Camera di Commercio come traduttrice ed interprete, nonché docente all’Università degli Studi di Palermo e l’Università degli Studi di Catania.