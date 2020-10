"Arigatou", non solo sushi: a Palermo arriva il corso di lingua per imparare il giapponese

Il Giappone sorprende con la sua cultura così diversa dalla nostra. Dalle tradizioni alla cucina, passando per la religione, la moda, la vita quotidiana, i divertimenti, le relazioni personali e professionali. Il Giappone sorprende e meraviglia ad ogni istante.

Per avvicinarci un po’ di più a quest’antica e sofisticata cultura, che da sempre affascina gli occidentali, le Edizioni La Zisa e l’associazione La Tenda di Abramo - culture e religioni in dialogo organizzano un corso base low cost di lingua e cultura giapponese che avrà luogo a partire da lunedì 23 novembre, dalle 18,00 alle 20,00, e che avrà la durata di 8 ore (2 ore a settimana per quattro incontri, sempre di lunedì).

Le lezioni saranno tenute da un insegnante qualificato e si svolgeranno presso i locali dell’Associazione culturale La Tenda di Abramo, in via Vann'Antò 16, a Palermo. Il costo è di soli 70 euro (la quota comprende il materiale didattico). A richiesta, al termine del corso verrà rilasciato un attestato. Per informazioni e iscrizioni scrivere a: ass.latendadiabramo@gmail.com.

Il programma

Lunedì 23 novembre:

Presentazione

Saluti, ringraziamenti e scuse

Differenza fra hiragana, katakana e kanji

Onorifici

Frasi usate spesso in classe

Lunedì 30 novembre

Desu/da

Verbo avere ed essere

Numeri

Ideogrammi dei numeri

Lunedì 7 dicembre

Ripasso e coversazione

Età

Lavori, nazioalità

Oggetti della classe

Bingo hiragana

Lunedì 14 dicembre