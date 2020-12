Il Giappone che affascina e sorprende, a Palermo il corso per imparare la sua lingua

Il Giappone sorprende con la sua cultura così diversa dalla nostra. Dalle tradizioni alla cucina, passando per la religione, la moda, la vita quotidiana, i divertimenti, le relazioni personali e professionali. Il Giappone sorprende e meraviglia ad ogni istante.

Per avvicinarci un po’ di più a quest’antica e sofisticata cultura, che da sempre affascina gli occidentali, le Edizioni La Zisa e l’associazione La Tenda di Abramo – culture e religioni in dialogo organizzano un corso base online di lingua e cultura giapponese che avrà luogo a partire da martedì 15 dicembre, dalle ore 18 alle 20, e che avrà la durata di 8 ore (2 ore a settimana per quattro incontri, sempre di martedì).

Le lezioni saranno tenute da un insegnante qualificato. Il costo è di soli 70 euro (la quota comprende il materiale didattico). A richiesta, al termine del corso verrà rilasciato un attestato. Per informazioni e iscrizioni scrivere a: ass.latendadiabramo@gmail.com.

Il programma

Prima lezione:

Presentazione

Saluti, ringraziamenti e scuse

Differenza fra hiragana, katakana e kanji

Onorifici

Frasi usate spesso in classe

Seconda lezione:

Desu/da

Verbo avere ed essere

Numeri

Ideogrammi dei numeri

Terza lezione:

Ripasso e coversazione

Età

Lavori, nazioalità

Oggetti della classe

Bingo hiragana

Quarta lezione: