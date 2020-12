Sulla via della seta nel segno della lingua più parlata al mondo, il corso per imparare il cinese

Sulla via della seta, A Palermo un corso base online di lingua cinese. Il corso sarà tenuto in modalità online da un’insegnante qualificata e sarà articolato in una lezione a settimana (sempre alle ore 18 e sempre il venerdì), di due ore ciascuna, per un totale di 4 incontri (8 ore in tutto), a partire da venerdì 18 dicembre.

La Cina è un grande Paese. La sua popolazione è varia: 56 gruppi etnici, di cui il gruppo etnico di maggioranza è quello Han. Ogni gruppo etnico ha la propria lingua, con tali differenze interne che gli stessi cinesi hanno difficoltà a comprendersi l'un l'altro da una città all'altra. Per far fronte a tale diversità, il linguaggio comune è il Mandarino, o anche detto, putonghuà, letteralmente linguaggio di comunicazione generale. Questa lingua oggi è la più parlata al mondo e molti linguisti pensano che presto verrà equiparata all’inglese per importanza e diffusione nello scenario linguistico internazionale.

Il più grande fascino della lingua cinese rappresenta anche la sua principale difficoltà: la sua totale diversità da tutto ciò che conosciamo nel “mondo occidentale”, non solo da un punto di vista linguistico, ma anche, e soprattutto, culturale. È proprio per questo motivo che la partecipazione al corso base di lingua e cultura cinese “Sulla via della seta”, organizzato dalle Edizioni la Zisa e dall’associazione culturale La Tenda di Abramo, non consiste semplicemente nell’imparare una nuova lingua, ma significa principalmente aprire le porte ad un nuovo e affascinante “mondo”, mettendo a confronto la cultura italiana con quella cinese, affiancando il tutto con lezioni di linguaggio.

Il programma del corso

Prima lezione: presentazione del corso e primi accenni di fonetica

Seconda lezione: i saluti (scambiarsi i saluti e chiedere la nazionalità)

Terza lezione: la famiglia (parlare della famiglia e piccole curiosità culturali sulla famiglia cinese)

Quarta lezione: la data e l'ora (conoscere i numeri e invitare un amico a cena)

La docente Flavia Librizzi si presenta: “Ho studiato lingua cinese per più di sei anni, sia in Italia che in Cina. Mi sono laureata in Cinese per economia e commercio all'Università di Lingue e Culture di Pechino, conseguendo il livello massimo certificato di lingua cinese (C2 europeo). Grazie ai tre anni vissuti in Cina, possiedo una profonda conoscenza della cultura e della storia cinese. Al momento, lavoro come insegnante di cinese in Italia”. Il costo del corso è di 70 euro. Per informazioni scrivere a: ass.latendadiabramo@gmail.com.