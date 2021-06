Lumsa, alla facoltà di Giurisprudenza un corso intensivo per prepararsi all'esame di avvocato

Al via venerdì 2 luglio a Palermo le lezioni prova aperte e gratuite del corso intensivo di perfezionamento forense per l’esame di avvocato, il nuovo percorso della Lumsa Master School in vista dei prossimi esami di abilitazione alla professione forense.

Si tratta di due lezioni di prova (il 2 e il 3 luglio) nel corso delle quali si svolgerà un parere o atto di diritto di civile (venerdì dalle 15 alle 19) e uno di diritto penale (sabato dalle 9.30 alle 13). Il corso strutturato con approfondimenti teorici e pratici della legislazione civile, penale e amministrativa, intende rafforzare le conoscenze giuridiche dei partecipanti e, contestualmente, fornire adeguate tecniche di ricerca nonché di argomentazione delle soluzioni giuridiche di casi concreti.

Articolato con un percorso formativo di 180 ore è suddiviso in cinque moduli (Diritto civile, Diritto processuale civile, Diritto penale, Diritto processuale penale, Diritto amministrativo e diritto processuale amministrativo), a cui si aggiunge infine una simulazione finale. Il periodo di svolgimento è da luglio a dicembre 2021 con una pausa durante il mese di agosto.

La didattica sarà espletata in presenza (al dipartimento di via Parlatore 65 a Palermo) o in alternativa, on line, in formula weekend (venerdì dalle ore 9.00-13.00 alle 15.00-19.00 e sabato dalle ore 9.00 alle 13.00) con approfondimenti infrasettimanali. Scadenza iscrizioni: 8 luglio 2021. In caso di disponibilità di posti, saranno prese in considerazione richieste presentate oltre tale termine.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare i direttori del corso, Antonio Pulvirenti e Pietro Virgadamo, o la segreteria scrivendo ad uno degli indirizzi pietrovirgadamo@hotmail.it, a.pulvirenti@lumsa.it, cdplumsaesameavvocato@gmail.com; j.morana1@lumsa.it