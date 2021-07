Addetto al giardinaggio e all'ortofrutticoltura, al via i corsi della Cidec Sicilia

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni al corso gratuito per conseguire la qualifica di addetto al giardinaggio e all'ortofrutticoltura. A darne notizia è la Confederazione italiana esercenti commercianti Sicilia, che organizza e promuove l'iniziativa formativa, insieme alle associazioni "Padre Pio" e "Nuovo Cammino". Il corso, riconosciuto dalla Regione Siciliana, si rivolge agli immigrati, ai disoccupati e agli inoccupati di età compresa tra i sedici e i sessant'anni. Ai partecipanti è richiesto di essere in possesso del diploma di licenza media.

Le lezioni si terranno a Palermo e si articolano in seicento ore complessive. Previsti sia l'attività didattica in aula che momenti formativi con stage d'azienda. Ai corsisti sarà riconosciuta un'indennità giornaliera di cinque euro. Chi volesse ricevere informazioni o iscriversi, può chiamare i numeri 091.331794 -368.463599 oppure recarsi presso le sedi Cidec di Palermo, in via Emerico Amari 8 oppure in via Gabriele Bonomo 44, dietro la Camera di Commercio.