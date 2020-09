Imparare l'arte della fotografia, a Palermo arriva un corso di formazione professionale

Un laboratorio, macchine fotografiche e attrezzature a disposizione degli alunni e l’esperienza di un fotografo professionista come docente. Sono questi i pilastri su cui si basa il corso di fotografia che Ted Formazione realizzerà durante tutti i sabati del mese di ottobre. Le iscrizioni sono aperte per tutto il mese di settembre. Intanto giorno 25 settembre in via Caduti del Lavoro a Palermo, l’ente di formazione presenterà l’iniziativa con un evento gratuito in cui il fotografo Salvatore Mercadante illustrerà i contenuti del corso e tutta l’attrezzatura a disposizione di chi parteciperà.

Il percorso formativo, rivolto ad alunni adulti, sarà articolato in quattro moduli dedicati allo studio della macchina fotografica e delle attrezzature, all’uso dello strumento nella creazione della fotografia e alla produzione finale del prodotto fotografico. Infine un modulo è dedicato all’analisi degli scatti dei grandi autori del ‘900. “Il corso - spiega Salvatore Mercadante - sarà fortemente pratico ma si basa su un presupposto: la passione per la fotografia. Durante la formazione si scoprirà come questo è il motore che muove chiunque ha fatto questa attività Ma non si diventa grandi senza lo studio delle tecniche fotografiche, senza un’analisi sulla luce, sulla messa a fuoco o sull’iconografia. Ecco perché, per diventare fotografi, è necessario frequentare un corso di fotografia”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Mentre le immagini sono protagoniste della comunicazione e la fotografia è alla portata di tutti diventa sempre più importante avere una formazione fotografica. Questa esigenza è stata sentita dall’ente Ted Formazione che ha deciso di implementare la propria offerta formativa con questa materia. “Riteniamo - afferma il direttore di Ted Formazione Toni Marfia - che la formazione professionale debba essere capace di stare a passo con i tempi per dare risposta formativa ai bisogni del mercato di domani. Il corso di fotografia pratica che proponiamo, insieme con il nostro istituto di cinema e fotografia Henry Cartier Bresson - commenta Marfia -, é una novità che, da una parte, ci rende l’unico ente di formazione con questo tipo di offerta formativa in Sicilia, mentre dall’altra, traduce tutto il senso dell'obiettivo di essere un polo formativo creativo e innovativo”.