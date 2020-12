"Reach your target", a Palermo un ciclo di quattro webinar per startup e spinoff

In un anno denso di sfide, soprattutto per le startup e gli spin-off, diventa imprescindibile acquisire nuove competenze e rendersi competitivi su più fattori. E' questo del Consorzio Arca che ha lanciato un ciclo di webinar chiamato "Reach Your Target". Questi webinar infatti rispondono esattamente a questa necessità. Esperti dei diversi settori guideranno e aiuteranno i partecipanti a comprendere meglio gli aspetti più rilevanti nei diversi settori dell'inbound marketing, della certificazione dei device medicali, del fundraising e per la preparazione di un pitch di successo. I posti sono limitati.

Il cilco di webirar è gratutito ed è rivolto a startupe Pmi e spin-off di ogni settore, e in particolar modo agli spin-off operanti nell'ambito salute. L'attività è finaziata dal Consorzio Eit Health con il supporto della rete European Enterprise Network.

Il programma

10 dicembre dalle ore 14 alle 15: “Branding and Inbound marketing: strategy and implementation” a cura di Ignazio Morici

15 dicembre dalle ore 14 alle 15: "Startrtup Pitch Training" a cura di Maurizio La Cava

17 dicembre dalle ore 14.15 alle 16.15: "Corso progettazione Dispositivi Medici e processo di certificazione" a cura di Gianluca Tordi

21 dicembre dalle ore 14 alle 15: "Fundraising e Venture capital: come attirare l'interesse degli investitori" a cura di Francesco Cracolici

Ecco in dettaglio i contenuti dei singoli webinar.

10 dicembre dalle ore 14 alle 15: “Branding and Inbound marketing: strategy and implementation” a cura di Ignazio Morici Il brand è il cuore pulsante di ogni realtà produttiva. Rispecchia aspirazioni, visioni e missioni aziendali anche molto complesse ed evoca nei consumatori specifici sentimenti, di cui ogni business può essere la rappresentazione concreta. Studiando come i sistemi di valori che ruotano attorno ad un'identità profit diventano realtà e le diverse modalità di identificazione dei pubblici target, nel corso "Branding and inbound marketing: strategy and implementation" analizzeremo in modo semplice step e processi di mercato che portano ad una crescita solida e di successo. Con una particolare attenzione alla metodologia dell'inbound marketing scopriremo come scegliere e raggiungere il nostro pubblico e quali sono i segreti per tirare fuori il meglio dalla propria azienda.

15 dicembre "Startrtup Pitch Training" - come realizzare un pitch efficace e convincere gli investitori dalle ore 14 alle 15: a cura di Maurizio La Cava | Mlc Presentation Design Consulting. Come Realizzare una presentazione di pitch efficace, strutturare la storyline e persuare gli investitori a finanziare la tua startup. Imparerai ad utilizzare l’Investor Pitch Canvas che ti guiderà nella compilazione ottimale per una comunicazione efficace.

17 dicembre dalle ore 14.15 alle 16.15: "Corso progettazione Dispositivi Medici e processo di certificazione" a cura di Gianluca Tordi | TS Quality & Engineering. Il webinar sarà dedicato a 25 aziende operanti nel settore salute e tratterà gli aspetti legati alla certificazione e market introduction dei dispositivi medici ed a come tale processo per essere efficace debba essere integrato sin dalla fasi iniziali di progettazione. In particolare darà un introduzione ai concetti di Design Control, un overview dei percorsi regolatori per i principali mercati Europa, Stati Uniti, Cina, un focus sul nuovo regolamento dispositivi medici e sulla struttura del fascicolo tecnico, un introduzione alle Iso 13485:2016 per i sistemi di qualità dispositivi medici.

21 dicembre dalle ore 14 alle 15: "Fundraising e Venture capital: come attirare l'interesse degli investitori" a cura di Francesco Cracolici General Manager @Nomadic Minds, si forniranno gli strumenti idonei per comprendere come sia possibile ottenere un investimento di un Venture Capitalist, facendo ricorso alle testimonianze di esperti nel settore. Verranno forniti tutti i consigli degli esperti per conoscere i trucchi e i segreti per far breccia nel portafogli di un Venture Capitalist. Gli atteggiamenti da adottare per l'approccio iniziale, gli errori da evitare e il modo migliore per conquistare la fiducia di un Venture Capitalist.

Il Consorzio Eit Health

Il ciclo di webinar è finanziato da Eit Health e promosso in collaborazione con Enterprise Europe Network. Il Consorzio Eit Health è parte dell'Istituto Europeo di Innovazione e Tecnologia (Eit), promosso dalla Commissione Europea, e raccoglie le migliori expertise nel settore della ricerca, dell'istruzione superiore e del business. Il Consorzio Arca è stato selezionato come coordinatore dell'azione Ris in Italia, insieme all'Università Federico II di Napoli, ed ha avviato iniziative tese a coinvolgere le iniziative più meritevoli di accedere ai programmi di sostegno di Eit Health.

Creata nel 2008 dall'Unione Europea, come strumento strategico per supportare il processo di internazionalizzazione delle Pmi europee, Enterprise Europe Network (Een) è la più grande rete mondiale di sostegno gratuito alle imprese, per la competitività, l'innovazione e il trasferimento tecnologico.