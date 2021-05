Operatore del turismo esperienziale, a Palermo il corso di formazione professionale

La carta vincente della nuova frontiera del turismo si chiama local insider, o operatore esperienziale, sempre più richiesta dai tour operator a livello nazionale e internazionale. Per questo Alessia Boccanfuso e Pierfilippo Spoto lanciano la terza edizione del corso di formazione professionale per operatore del turismo esperienziale.

L’evento formativo, che prenderà il via il 10 maggio, permetterà di conoscere tour operator internazionali (Italia, Stati Uniti, Nord Europa) e perfezionare la comunicazione e il marketing così da promuovere se stesso e i suoi prodotti o servizi.

Cos'è il turismo esperienziale

Per quanto sia importante e interessante visitare le grandi città d’arte, ricche di chiese e monumenti che hanno fatto la storia, il turismo esperienziale si propone tutt’altro obiettivo: questa tipologia di viaggio punta a portare il turista a vivere un’esperienza unica, da ricordare e da raccontare, entrando in contatto con gli abitanti del luogo, condividendo con essi racconti, storie personali ed esperienze di vita.

I docenti del corso

Alessia Boccanfuso è una social media manager specializzata nel settore del turismo e consulente per diversi brand situati in tutta Italia. Da anni si occupa di formazione in ambito comunicazione e marketing. Pierfilippo Spoto è un local insider da 18 anni, attivo nella Sicilia occidentale. Titolare dell’azienda Val di Kam che si occupa di turismo esperienziale e consulente turistico di diverse aziende e comuni.

Come iscriversi

Per iscriversi al corso si può compilare il form online (clicca qui) oppure scrivere una mail a info@alessiaboccanfuso.com.