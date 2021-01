Sport e diritto, come diventare un agente sportivo: il corso di formazione a Palermo

Al via a Palermo il primo corso di formazione per "agente sportivo" accreditato Coni. A lanciarlo è la scuola palermitana di Diritto Sportivo (Spds) del'Università degli Studi di Palermo. Le iscrizioni si chiuderanno il 28 gennaio e l'inizio delle lezioni è previsto per il giorno seguente, il 29 gannio.

Il corso

La scuola palermitana di Diritto Sportivo del Dipartimento Scienze Politiche e delle Relazioni internazionali Dems dell'Università degli Studi di Palermo apre le iscrizioni al corso di formazione per "agente sportivo". Il corso, accreditato presso il C.O.N.I., ha la durata di 80 ore di lezioni frontali, svolte in modalità Dad su piattaforma Teams e mira a fornire le conoscenze fondamentali e gli strumenti utili al superamento dell'esame di abilitazione alla professione di "agente sportivo".

Le lezioni sono tenute dai docenti della Spds e da qualificati esperti della materia. Possono partecipare al corso coloro i quali sono in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di titolo equipollente. Le iscrizioni si chiuderanno il 28 gennaio 2021. Il costo del corso è di euro 750 euro rateizzati in due tranche. Il corso inizierà il 29 gennaio 2021 e terminerà il 3 marzo 2021. Per info e iscrizioni scrivere a: laura.santoro@unipa.it.