Danza movimento naturale, a Palermo il primo corso per ottenere il diploma nazionale

Dopo essere stato adottato e sperimentato in Italia, ma anche in Francia e in Messico, il metodo Danza Movimento Naturale (Dmn) approda in Sicilia con il primo corso professionalizzante in Italia.

Si tratta, in realtà di un ritorno: nato nel 2005 da Giovanni Zappulla, coreografo, danzatore e direttore artistico del centro coreografico L’espace, in collaborazione con la danzatrice Annachiara Trigili, il metodo Dmn nasce infatti proprio a Palermo, dove si sviluppa (con la compagnia Zappulla Dmn) e da lì spicca il volo. E proprio a Palermo, la Danza Movimento Naturale compie un ulteriore step, diventando oggetto del primo corso professionalizzante in Italia.

Cosa è il metodo Danta Movimento Nazionale

Il metodo Dmn prende le mosse dall’approfondimento delle tecniche di Isadora Duncan (1877-1827) genio ribelle e danzatrice statunitense, la prima a parlare di movimento interno. Un movimento che risolve finalmente la dicotomia tra spirito e corpo, che parte dall’anima e che si irradia alle ossa e ai muscoli profondi. “Una forza - dice il suo ideatore, il coreografo Giovanni Zappulla - che non siamo più abituati a utilizzare da secoli. Il metodo sviluppa le intuizioni di questa straordinaria danzatrice, che negli antichi Greci ritrovò l’armonia di mente e corpo e abbraccia. il Taijiquan Chen e il Qigong, discipline cinesi in cui si ritrova il concetto di movimento interno, coerente alla natura umana negli aspetti biomeccanici, energetici e psichici”.

Un’ottica nuova e insieme antichissima di percepire il corpo: non più oggetto da sottoporre a un’usura spesso irreversibile in omaggio all’estetica del movimento, ma centro di forza, di crescita, di benessere attraverso la danza stessa.

Il primo diploma nazionale di insegnante di Dmn I livello in Italia

Da questi presupposti parte il primo corso nazionale professionalizzante di Danza Movimento Naturale, organizzato dall’Acsi, e tenuto da Giovanni Zappulla e Annachiara Trigili, che verranno affiancati da psicologi, medici, atleti e formatori. Al termine delle 80 ore di formazione, in accordo con le direttive europee, si conseguirà il diploma nazionale di insegnante di Danza Movimento Naturale di primo livello.

Il corso è rivolto principalmente a coreografi, danzatori, performer, attori, ma anche a chi voglia recuperare il pieno potenziale del proprio corpo. C’è tempo fino al 12 febbraio per iscriversi (qui il link). “Sono felice che il primo corso nazionale del metodo Dmn parta proprio da Palermo - commenta Giovanni Zappulla - dove tutto è cominciato. Ogni insegnante che nascerà da questa formazione avrà un modo unico di concepire la Danza Movimento Naturale, di farla propria e di condividerla. Non esiste un modello unico, non può esistere: è anche questo, credo, il punto di forza che ha permesso al metodo di mettere radici anche in posti lontani rispetto a dove è nato”.