Classica, contemporanea, contact improvisation: una settimana di lezioni di danza gratuite

Una settimana per riappropriarsi della gioia del corpo e del movimento, per scoprire come la danza appartenga davvero a tutti e non abbia età, sesso, né altri standard imposti dall’alto. Standard che hanno spesso contribuito a indebolire piuttosto che a fortificare, a considerare la danza come qualcosa di altro da sé.

Dal 7 al 12 marzo sarà possibile partecipare gratuitamente alle lezioni del Centro coreografico L’espace, tenute da Giovanni Zappulla, coreografo, danzatore e direttore artistico del centro e da Annachiara Trigili, danzatrice e insegnante. Le lezioni si terranno a Xinergie (piazza Sant’Anna, 3, Palermo). Dalla danza classica al contact improvisation, passando per il contemporaneo: sarà una scoperta.

Il metodo di riferimento

La Danza Movimento Naturale prende le mosse dall’approfondimento delle tecniche di Isadora Duncan (1877-1827) genio ribelle e danzatrice statunitense, la prima a parlare di movimento interno. Un gesto di armonia tra spirito e corpo, troppo a lungo considerati antagonisti. Un concetto, quello di movimento interno, ripreso anche dalle discipline orientali Taijiquan Chen e Qigong. Un metodo, il Dmn che, dopo avere viaggiato per il mondo torna a Palermo, ma non dimenticando mai il confronto con la scena internazionale. Per informazioni e per partecipare alla Settimana della Danza è necessario prenotarsi a xinergiepalermo@gmail.com entro sabato 5 marzo.