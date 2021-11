Le competenze digitali per la partecipazione dei cittadini: online il corso gratuito

Il 16 novembre parte il percorso Mooc su "Le competenze digitali per la partecipazione dei cittadini", erogato nell'ambito della Linea 3 - Comunicazione on line - del progetto Supporto all'attuazione della strategia di comunicazione Fse Sicilia. Il Mooc si basa sul DigComp, il quadro di riferimento europeo per le competenze digitali dei cittadini, e affronta i seguenti temi:

le competenze funzionali all'esercizio di una cittadinanza attiva in ambiente digitale (in linea con il modello di riferimento europeo Digcomp)

l'impiego di strumenti ed ambienti digitali per la partecipazione.

Il percorso, che inizia 16 novembre e termina il 7 dicembre 2021, si svolge interamente online e prevede la partecipazione a tre webinar, della durata di 1 ora e mezza, e lo svolgimento di 2 esercitazioni. Durante il corso i partecipanti sono affiancati da un tutor che fornisce un supporto tecnico nell'utilizzo degli strumenti online.

Possono partecipare tutti i cittadini palermitani che desiderano approfondire il tema di come si può partecipare dal basso alla vita democratica utilizzando gli strumenti e gli ambienti digitali. Per ulteriori informazioni e per iscrizioni consultare il seguente link: http://eventipa.formez.it/node/331509