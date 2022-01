Corso di montaggio cinematografico, a Villa Riso torna la scuola di cinema Piano Focale

Si torna a scuola di cinema. Tutto pronto per il nuovo corso di montaggio cinematografico della Scuola di Cinema Piano Focale, in presenza da febbraio a giugno che prevede un percorso didattico della durata di 5 mesi. Non è necessario avere alcuna conoscenza pregressa dato che il corso partirà dalle nozioni base per poi procedere gradualmente verso nozioni più avanzate e complesse.

Durante il percorso formativo gli allievi monteranno autonomamente i cortometraggi realizzati dagli allievi dei corsi di "regia" e "direzione della fotografia" della scuola. Un percorso didattico intenso che si rivolge agli allievi di tutte le età (aperto a tutti, ma a numero chiuso) che vogliono approcciarsi o approfondire le proprie capacità nell’ambito del montaggio cinematografico. È già possibile effettuare la preiscrizione compilando l'apposito modulo online su www.pianofocalescuola.it.

Il corso si compone di lezioni frontali in aula della durata di 4 ore ciascuna, due volte alla settimana. Si alterneranno lezioni di carattere più teorico in cui si lavorerà sulla visione di film o parti di film e sulla analisi del montaggio a laboratori pratici in cui si lavorerà sul montaggio di intere sequenze o progetti specifici. Si tratta infatti di un corso dalla vocazione pratica in cui, una volta acquisite dall’alunno le competenze teoriche necessarie, verrà privilegiato il lavoro e le esercitazioni pratiche con il software di montaggio e color correction "DaVinci Resolve".

Tra gli insegnanti del corso, c'è anche un gradito ritorno. Sarà infatti presente nel corpo docenti la montatrice Desideria Rayner, candidata al Ciak d'oro e al Nastro d’argento 2019 al migliore montaggio per il film "Ricordi?". Il corso partirà lunedì 31 gennaio 2022, e si svolgerà nei locali di Villa Riso, in viale dell’Olimpo 30A a Palermo. Per maggiori informazioni sul corso è possibile inviare una mail all'indirizzo info@pianofocalescuola.it.