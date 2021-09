Regia, direzione della fotografia e sceneggiatura: ecco la scuola che insegna a fare cinema

A Villa Riso tornano i corsi di Piano Focale. L’inizio previsto è ottobre e la giornata di orientamento fissata al 20 settembre sarà un’occasione per conoscere i docenti dei corsi, la scuola e le attività formative in programma per l’anno accademico

Giornata di porte aperte della scuola di cinema Piano Focale: appuntamento lunedì 20 settembre, alle ore 17 a Villa Riso a Palermo, in via dell’Olimpo 30A, sede ufficiale della scuola. Per iscriversi alla giornata cliccare qui.

Dopo il successo dell’anno accademico 2020/2021, coronato con la realizzazione di 22 cortometraggi di fine anno, progetto formativo mai visto nel panorama nazionale, la scuola di cinema ha già aperto le iscrizioni per i nuovi corsi di regia, direzione della fotografia e sceneggiatura.

L’inizio previsto dei corsi è ottobre e la giornata di orientamento sarà un’occasione per conoscere i docenti dei corsi, conoscere la scuola e le attività formative in programma per l’anno accademico. Durante la serata verranno proiettati contributi visivi di molti professionisti che hanno collaborato e collaborano con la scuola, uno fra tutti, il Maestro Daniele Ciprì, Vincitore David di Donatello alla migliore Fotografia 2020, docente di Piano Focale.

Durante l’anno accademico verranno avviati anche i corsi di montaggio, audio presa diretta, produzione e una full immertion di recitazione con l’attore Alessio Vassallo.