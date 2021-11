Come imparare a cantare come le star, arriva a Palermo l'insegnante di Nicole Kidman

Mary Setrakian, la grande master voice teacher di Broadway, sarà a Palermo per tenere due masterclass organizzate dalla cantautrice Lucina Lanzara per Nota Preziosa. Le classi, una basic aperta a tutti e una advanced previa candidatura, avranno luogo rispettivamente venerdì 19 novembre e domenica 21 novembre presso la chiesa cinquecentesca di San Giovanni Decollato, a Palermo.

Nel canto, la capacità di connettere il mondo emozionale alla tecnica vocale è tutto. Per questo Nicole Kidman ha scelto Mary Setrakian per affrontare i provini del film “Moulin Rouge” con cui ha vinto il Golden Globe Award e una nomination all’Oscar. Anche Michael Bolton, il cantante con quattro ottave di estensione vocale, pur continuando a studiare con Seth Riggs, ha scelto Mary per affrontare al meglio le sue performance.

La biografia di Mary è costellata dei nomi dei più grandi di Broadway. Si esibisce professionalmente a New York e Los Angeles, ed è una master voice teacher di livello internazionale. Le sue masterclass sono rivolte ad artisti di ogni livello professionale. Mary consegue un master in voice performance with distinction presso il New England Conservatory, si laurea presso la Stanford University in Music/Voice with Honors. Inventa il metodo “The Revolutionary Send” che permette a tutti, professionisti e amatori, di liberare la propria voce. Per partecipare alle sue masterclass non si deve cantare professionalmente, ma volere ritrovare la propria vera voce.

La masterclass basic sarà venerdì 19 novembre dalle ore 15.30 alle ore 19.30 ed è aperta a tutti, non solo a cantanti professionisti, fino a esaurimento posti. La masterclassadvanced si svolgerà domenica 21 novembre dalle ore 13.30 alle ore 19.30. I posti per l'advanced sono 12 in tutto e si potrà accedere dopo aver partecipato alla basic e previa candidatura valutata direttamente da Setrakian. Ogni candidato lavorerà su un brano a sua scelta, con l’aiuto del pianista accompagnatore Ciccio Leo. Inclusa nel prezzo, l’advanced offre la possibilità di realizzare un videoclip professionale curato da Vancardo. Per iscrizioni scrivere a: notapreziosa@gmail.com.