L'Islam spiegato online: un corso base per conoscere dogmi, califfati e Corano

Di Islam negli ultimi decenni si è parlato molto e si continua ancora a parlare, spesso a sproposito, senza averne una vera conoscenza, anche di base. L’associazione culturale La Tenda di Abramo e la casa editrice La Zisa di Palermo hanno così deciso di colmare questa lacuna organizzando il corso “L’Islam spiegato (online) ai miei amici”.

Questo corso intende offrire allo studente una visione generale e obiettiva e una conoscenza di base dell'Islam. Le lezioni, del numero di 5 e di 2 ore accademiche ciascuna, saranno tenute dalla professoressa della Pontificia Università Gregoriana, Amal Hazeen, attraverso la modalità online (piattaforma Google meet) a partire dal 26 aprile, ogni lunedì dalle ore 18 alle ore 20. Il costo? Solo 90 euro (materiale didattico incluso). Alla fine del corso, a richiesta, sarà rilasciato un attestato di partecipazione. Per info scrivere a: ass.latendadiabramo@gmail.com.

Il programma

Breve esposizione storica, socio-politica e religiosa della penisola arabica del VII sec. d.C.

La Mecca pre-islamica

Il profeta Mohammad: nascita e infanzia

Missione profetica

L’Egira a Medina

L’era di Medina

Gli sviluppi dopo la morte del Profeta: i califfi ben guidati

I successivi califfati

Le diverse confessioni islamiche

I dogmi dell’Islam

Il Corano

I pilastri

Le scuole islamiche giuridiche e teologiche

Chi è Amal Hazeen

Nata a Betlemme in Terra Santa e trasferitasi a Roma dopo la maturità ove ha conseguito un PhD in Scienze dell’Educazione e della Formazione, un Masters in Studi Arabi e d’Islamistica e una Laurea come Educatrice dell’Infanzia e dell’Integrazione Sociale. Ha collaborato per quasi un ventennio con la Sala Stampa della Santa Sede e ha lavorato per diversi anni per il World Food Programme. Inoltre, a partire dal 2007, ha svolto l’attività di docenza in due università pontificie. Membro del comitato editoriale della collana Interreligious and Intercultural Investigations della Pontificia Università Gregoriana.

- HAZEEN Amal, Insegnare il dialogo, in L. KARAMI (Ed.), Il protagonismo delle donne in terra d’islam. Appunti per una lettura storico-politico, EDIESSE, Rome, 2015.

- HAZEEN Amal, Far festa… in Medio Oriente, in G. COLASANTI et al., Popoli in festa. Percorsi didattici interculturali tra le feste degli “altri”, Editrice Missionaria Italiana, Bologna, 2000.