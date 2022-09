Arbitri e ufficiali di campo di pallacanestro: a Palermo i corsi di formazione gratuiti

Inizia il reclutamento di arbitri e ufficiali di campo di pallacanestro della Fip Sicilia: a ottobre e novembre si terranno i corsi gratuiti in tutte le province e anche a Palermo, organizzati dal Comitato Italiano Arbitri Sicilia e dalle delegazioni provinciali.

I corsi si tengono in presenza, in palestra e in aula, con formatori federali che hanno l’obiettivo di dare le basi tecniche del gioco della pallacanestro e dell’arbitraggio. L’obiettivo è creare anche una carriera per i giovani, che possono ambire a scalare le categorie regionali e nazionali, per emulare l’élite dell’arbitraggio isolano, che conta su tre fischietti internazionali. Gli ufficiali di campo, ovvero il segnapunti, il cronometrista e l’addetto ai 24 secondi, hanno anche possibilità di fare attività regionale sin da subito nei campionati senior.

Ai ragazzi che supereranno il corso sarà fornita la divisa ufficiale e un compenso per le partite ufficiali; inoltre gli arbitri e gli ufficiali di campo saranno affiancati dai colleghi più esperti, per la loro crescita e con allenamenti in campo e i più meritevoli avranno opportunità di partecipare a tornei in tutt’Italia. Per iscriversi, bisogna inserire i propri dati a questo link.