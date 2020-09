Inglese, cinese, francese, portoghese e arabo: i corsi per imparare una nuova lingua

L’Associazione culturale “La Tenda di Abramo”, in collaborazione con le Edizioni La Zisa, offre cinque diversi corsi base per apprendere alcune delle lingue più parlate nel mondo. Attualmente sono aperte le iscrizioni per i corsi Easy English, Nuove Lezioni Americane, Nihao!, Voilà, Saudade e Salam!; rispettivamente corsi di inglese, cinese, francese, portoghese e arabo.

Inglese

Easy English - L’inglese è facile… se lo si conosce! Imparare l’inglese, la lingua universale per eccellenza, è alla portata di tutti. Il corso ha il vanto di garantire un insegnante assolutamente bilingue, capace di rendere subito chiare le differenze e le similitudini tra inglese e italiano. Il corso consiste di 10 lezioni, della durata di 2 ore ciascuna, tenute da un insegnante qualificato bilingue; queste inizieranno lunedì 5 ottobre e si svolgeranno con cadenza settimanale tutti i lunedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00; al termine, a richiesta, sarà rilasciato un attestato. Costo:

Americano

Nuove Lezioni Americane. Questo corso è invece rivolto a chi padroneggia già la lingua inglese, ma vuole approfondire la cultura degli USA che ha dato i natali a personaggi come i pittori Hopper e Kinkade, o i politici Barack Obama e Donald Trump. Gli incontri saranno tenuti esclusivamente in lingua inglese dall’ex-diplomatica Anna Lane, palermitana per nascita, ma con un curriculum internazionale.

Il corso consiste di 10 lezioni, della durata di 2 ore ciascuna, a partire da mercoledì 23 settembre e si svolgeranno con cadenza settimanale tutti i mercoledì dalle ore 18.00 alle ore 20.00.

Cinese mandarino

Nihao! Il nuovo corso di Mandarino, la lingua comune della Cina, offerto dall’Associazione non si propone soltanto di insegnare una nuova lingua, ma soprattutto di aprire le porte a un nuovo mondo, mettendo a confronto non solo due lingue, ma anche due culture di paesi di paesi così lontani tra loro, come la Cina e l’Italia. Il corso consiste di 10 lezioni, della durata di 2 ore ciascuna, tenute da un insegnante qualificato; queste inizieranno lunedì 5 ottobre e si svolgeranno con cadenza settimanale tutti i lunedì dalle ore 18.00 alle ore 20.00; al termine, a richiesta, sarà rilasciato un attestato.

Francese

Voilà! Un insegnante madrelingua qualificato illustrerà le basi della lingua e della cultura francese permettendo di sostenere, a fine corso, una conversazione di tipo basilare e non solo. Al secondo posto come lingua più parlata in Europa, il francese rimane una delle lingue più diffuse e utili del nostro tempo. Il corso consiste di 5 lezioni, della durata di 2 ore ciascuna; queste inizieranno martedì 13 ottobre e si svolgeranno con cadenza settimanale tutti i martedì dalle ore 18.00 alle ore 20.00.

Portoghese

Saudade. Il portoghese è la lingua ufficiale di nove paesi del mondo e presente nel panorama internazionale come la settima lingua più parlata al mondo (superando anche tedesco, francese e italiano). Il corso consiste di 5 lezioni, della durata di 2 ore ciascuna, tenute da un insegnante madrelingua qualificato; queste inizieranno giovedì 1 ottobre e si svolgeranno con cadenza settimanale tutti i giovedì dalle ore 18.00 alle ore 20.00; al termine, a richiesta, sarà rilasciato un attestato.

Arabo

Salam! Quarta lingua più parlata al mondo, tra le sei lingue ufficiali delle Nazione Unite, l’arabo è una delle lingue più utili nell’ambito lavorativo e non solo. All’interno del corso un insegnante madrelingua qualificato si occuperà di illustrare lingua e cultura araba. Il corso consiste di 5 lezioni, della durata di 2 ore ciascuna, tenute da; queste inizieranno venerdì 9 ottobre e si svolgeranno con cadenza settimanale tutti i venerdì dalle ore 18.00 alle ore 20.00; al termine, a richiesta, sarà rilasciato un attestato.

Tutte le lezioni si terranno nella sede dell’Associazione “La Tenda di Abramo”, in via Vann’Antò16, a Palermo. In rispetto alle norme sul distanziamento sociale, il corso è riservato a un numero massimo di 10 persone. Per info ass.latendadiabramo@gmail.com.