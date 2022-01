Giapponese, spagnolo, portoghese, cinese e arabo: nuovi corsi di lingua a Palermo

Sei corsi base per apprendere alcune delle lingue più parlate al mondo. L’associazione culturale La Tenda di Abramo, in collaborazione con le Edizioni La Zisa, lancia i nuovi corsi: giapponese, spagnolo, portoghese, cinese e arabo. Iscrizioni aperte.

Giapponese

Banzai! Il Giappone sorprende con la sua cultura così diversa da quella europea. Dalle tradizioni alla cucina, passando per la religione, la moda, la vita quotidiana, i divertimenti, le relazioni personali e professionali. Il Giappone sorprende e meraviglia ad ogni istante. Il corso avrà luogo a partire da martedì 1 marzo, dalle ore 18 alle 20, e che avrà la durata di 10 ore (2 ore a settimana per 5 incontri, sempre di martedì). Le lezioni saranno tenute da un insegnante qualificato con certificazione Jlpt (Japanese Language Proficiency Test) rilasciata dalla Japan Foundation and Japan Educational Exchanges and Services. Il costo è di soli 90 euro (la quota comprende il materiale didattico).

Spagnolo

Hola! Secondo uno studio del 2020, lo spagnolo è la seconda lingua madre al mondo (dopo il cinese) con 463 milioni di persone, mentre più di 538 milioni sono coloro che lo parlano in tutto il mondo. A parte essere lingua ufficiale in innumerevoli organizzazioni internazionali, lo spagnolo è lingua ufficiale in 21 paesi, inclusi la Spagna e la gran parte dell'America latina e al giorno d'oggi, oltre 30 milioni di persone parlano spagnolo in casa - è oltre il 10% della popolazione degli Usa.

A partire da mercoledì 2 marzo, alle ore 18, si terrà un corso base di lingua spagnola online, della durata di 10 ore (2 ore a settimana per cinque incontri, sempre di mercoledì e sempre alle ore 18), su piattaforma Google meet, condotto da un’insegnante madrelingua spagnola con più di 15 anni di esperienza nell’insegnamento dello spagnolo come lingua straniera. Il costo? Solo 90 euro (materiale didattico incluso).

Portoghese

Saudade. Il portoghese è parlato da più di 200 milioni di persone, è la settima lingua più parlata nel mondo, più del tedesco (10º), del francese (11º) e dell’italiano (15º). È la lingua ufficiale di nove paesi del mondo - Brasile, Capo Verde, Portogallo, Angola, Mozambico, Guinea-Bissau, Guinea Equatoriale, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste - e la lingua non ufficiale in alcune regioni - Macau, Galiza, Goa, Damão e Diu, e di numerose minoranze linguistiche della Cina, India, Canada, Africa del Sud, Venezuela, Argentina e Giappone. Il corso base online, che avrà luogo a partire da giovedì 3 marzo, avrà la durata di 10 ore (2 ore a settimana per cinque incontri, sempre il giovedì, alle ore 18), sarà tenuto da un’insegnante qualificata madrelingua portoghese (brasiliana) e si svolgerà su piattaforma Google meet. Il costo è di soli 90 euro (materiale didattico incluso).

Cinese

Sulla via della seta. La Cina è un grande Paese. La sua popolazione è varia: 56 gruppi etnici, di cui il gruppo etnico di maggioranza è quello Han. Ogni gruppo etnico ha la propria lingua, con tali differenze interne che gli stessi cinesi hanno difficoltà a comprendersi l'un l'altro da una città all'altra. Per far fronte a tale diversità, abbiamo bisogno di un linguaggio comune: il Mandarino, o anche detto, p?t?nghuà, letteralmente linguaggio di comunicazione generale. Il corso sarà tenuto in modalità online da un’insegnante qualificata e sarà articolato in una lezione a settimana (sempre alle ore 18 e sempre il venerdì), di due ore ciascuna, per un totale di 4 incontri (8 ore in tutto), a partire da venerdì 4 marzo. Il costo? 70 euro (materiale didattico incluso).

Arabo

Salam! L’arabo è non solo la lingua di quasi 2 miliardi di musulmani, ma è anche una delle sei lingue ufficiali delle Nazioni Unite ed è parlata da più di 400 milioni di persone. Insomma, la quarta lingua più parlata del mondo. Una lingua sempre più necessaria anche nell’ambito lavorativo. Il corso base di lingua e cultura araba avrà luogo a partire da venerdì 4 marzo (dalle ore 18 alle ore 20) e che avrà la durata di 10 ore (2 ore a settimana per cinque incontri, sempre il venerdì) in modalità online utilizzando la piattaforma Google Meet. Le lezioni saranno tenute da un insegnante qualificato madrelingua araba. Il costo è di soli 90 euro (materiale didattico incluso). A richiesta, alla fine di ogni corso sarà rilasciato un attestato.