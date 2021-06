Turismo responsabile, agricoltura biologica e progettazione europea: aperte le iscrizioni ai corsi

Sostenere i giovani (dotandoli di strumenti formativi) nella realizzazione di attività culturali ed economiche, per costruire una rete e un sistema locale di sviluppo sostenibile e rendere il luogo in cui vivono una meta “viva e memore” per circuiti di turismo responsabile, promuovendo l’aspetto naturalistico, storico e di memoria civile dei luoghi. E' questo lo scopo dei corsi di formazione in sostegno dei giovani di Cinisi lanciati dall'associazione Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato, vincitrice dell'avviso pubblico "Giovani per il sociale 2018", tramite il progetto "La memoria ritorna al presente" promosso dal Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale.

I corsi di formazione sono tre e saranno svolti a Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato, nell'ex Casa Badalamenti (bene confiscato) e a Casa Felicia, il bene in contrada Uliveto confiscato alla famiglia Badalamenti. Sono rivolti a giovani di 18/35 anni. Le iscrizioni sono aperte e per partecipare c'è tempo fino al 15 giugno.

I tre corsi nel dettaglio

1. Turismo responsabile – docente Chiara Utro: come organizzare percorsi turistici che abbiano un certo appeal per i visitatori ma che rispettino l'eco-sostenibilità, che sappiamo valorizzare la cultura e le tradizioni, nonché l'identità del territorio; date (2, 8, 16, 23, 30 luglio - ore 9/13).

2. Progettazione e opportunità europee – docente Valeria Vilardo: come accedere ai finanziamenti, come rintracciare e leggere i bandi europei e come redigere progetti europei nei temi di interesse: sviluppo giovanile, comunicazione e turismo. Conoscere le opportunità europee (studio/lavoro); date 26, 27 agosto (pomeriggio) – 28, 29 agosto (mattina).

3. Agricoltura biologica – docente Francesco Marino: come curare in maniera eco-sostenibile nel rispetto della natura le colture tipiche del microclima di Cinisi e le produzioni tipiche; date 21, 23, 28, 30 settembre, 5 ottobre (orario da definire).

Le date dei corsi possono subire modifiche che verranno comunicate prima possibile.

