Come creare impresa tra le giovani donne under 30: il corso gratuito di Helios

Creare impresa nel settore dell’Economia Circolare e dell’Economia Blu in Sicilia, formare figure qualificate capaci di rispondere alle esigenze delle imprese che stanno investendo nella transizione ecologica in Italia: ecco l’obiettivo del Progetto “Helios - enHancing thE sociaL Inclusion Of neetS”.

“Helios” grazie al co-finanziamento della Commissione Europea nell’ambito del Programma Eni Cbc Med 2014-2020 e con il coordinamento del Collegio Universitario di Merito Arces di Palermo, promuove un'opportunità per giovani siciliani, tra i 18 e 30 anni, con particolare attenzione alle donne (per le quali non è previsto alcun limite di età), per acquisire competenze innovative, spendibili nel mercato del lavoro nei settori dell’Economia Circolare e dell’Economia Blu.

Da ottobre 2021 sarà possibile partecipare gratuitamente ad alcuni corsi, della durata di 120 ore, che prevedono quattro moduli formativi sul fare impresa e che consentiranno ai partecipanti di poter accrescere le proprie competenze professionali (marketable skills) e le soft skills in modo da favorire un ingresso nel mondo del lavoro nei settori emergenti della Blue e Circular Economy.

Il corso sarà realizzato sia, in modalità "formazione a distanza" tramite piattaforma google meet, che in modalità classica “in presenza” per favorire la partecipazione in tutto il territorio siciliano e in risposta alle esigenze di sicurezza e mobilità richieste dalla pandemia in corso.

I corsi si svolgeranno anche nell'anno 2022 e vogliono contribuire alla ripresa economica del nostro paese. Oltre alle attività formative i partecipanti saranno coinvolti in tirocini formativi presso le aziende coinvolte nel progetto, sia in Italia che all’estero. I tirocini sono promossi attraverso il network del Progetto “Helios” e la collaborazione con associazioni di categoria ed imprese, cooperative locali, associazioni no profit ed enti di formazione professionale (Tvet). I tirocini saranno in particolare nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli, della pesca, del turismo sostenibile, dell’acquacoltura, del riciclo e riuso degli scarti di produzione.