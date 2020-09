La lunga marcia dell'Avviso 8/2016: opportunità di formazione in Sicilia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Indetto nel 2016, vede finalmente la luce la graduatoria definitiva pubblicata in esecuzione all’avviso 8, valido strumento pensato per favorire l’occupazione in Sicilia. La Regione Siciliana, a valere sull’Avviso 8/2016, prevede larealizzazione di percorsi formativi di qualificazione o specializzazione mirati al rafforzamento dell’occupabilità in Sicilia. Asterisco, in qualità di Ente Formativo accreditato alla Regione Siciliana - Assessorato Regionale dell’istruzione e della Formazione Professionale, propone corsi di formazione destinati a disoccupati o in cerca di prima occupazione, residenti o domiciliati a Palermo e Caccamo. Tra i requisiti di accesso, inoltre, occorre avere un’età compresa tra 18 e 65 anni e essere in possesso di titolo di studio compatibile col percorso scelto.

Ciascun corso prevede la frequenza di un monte ore di lezioni frontali da svolgersi in aula, l’opportunità di effettuare uno stage in azienda e il rilascio di un attestato di qualifica o specializzazione riconosciuto dall’Ue. Sono quattroimacroambiti in cui l’Ente Asterisco prevede i percorsi formativi: Turismo, Nuove Tecnologie, Commerciale – Marketing, Ambiente e Sicurezza. A conclusione di tutti i percorsi, purché si frequentino il 70% delle ore di lezione, un’indennità giornaliera per gli allievi.

Di seguito i corsi promossi da Asterisco:

• Collaboratore di cucina;

• Tecnico di accoglienza turistica;

• Collaboratore polivalente nelle strutture ricettive e ristorazione;

• Tecnico ambiente energia sicurezza - ecogestione, audit ambientale e sicurezza in azienda;

• Addetto alla sistemazione e manutenzione aree verdi;

• Tecnico per l'ambiente - gestione e recupero del territorio;

• Tecnico per computer grafica tridimensionale;

• Tecnico audio luci per lo spettacolo;

• Addetto amministrativo segretariale;

• Tecnico specializzato in organizzazione e sviluppo delle risorse umane;

• Addetto alle vendite;

• Tecnico specializzato in marketing – comunicazione.

La domanda di ammissione al corso, dovrà essere presentata sulla base del modello Scheda rilevazione dati destinatari.Il candidato dovrà apporre in calce alla domanda la propria firma e allegare la seguente documentazione:

• Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;

• Copia del codice fiscale;

• Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID) rilasciata dal Centro per l’Impiego;

• Copia del titolo di studio o dichiarazione di equipollenza;

• Curriculum vitae in formato europeo sottoscritto.

La domanda dovrà essere presentata direttamente presso la sede di Asterisco in via M.se di Villabianca n. 70, Palermo, da Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00. Per maggiori dettagli visitare il sito dell’Ente Asterisco www.asterisco.sicilia.it