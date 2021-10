Arricò: «Dal governo Musumeci 44 milioni per palermo e bagheria per l'energia green»

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"È di oltre 44 milioni il finanziamento già destinato dal governo Musumeci per l'efficientamento energetico nella provincia di Palermo. Un provvedimento molto importante per ottenere minori consumi energetici e contribuire a ridurre le emissioni tramite sistemi innovativi e intelligenti. Lo prevedono i relativi decreti dell'assessorato dell'Energia, quota parte del provvedimento di portata regionale a valere sulle risorse dell’Asse 4 Energia del Po-Fesr Sicilia 2014-2020. Inoltre, ulteriori risorse saranno destinate il prima possibile anche, tra le altre, alle aree delle Madonie e dei Sicani". Lo afferma Alessandro Aricò, capogruppo all'Ars di DiventeràBellissima

Arricò aggiunge: «I progetti con maggiore fondi a disposizione sono i tre nell’area urbana Palermo-Bagheria. Anzitutto l’efficientamento degli impianti di pubblica illuminazione della circonvallazione ed aree limitrofe di Palermo (15.200.000 euro), della zona Nord della città (14.050.000) e di quella a monte della circonvallazione (9.800.000). Un decreto di finanziamento è stato emanato anche per un progetto di 3,6 milioni a Bagheria relativo all’adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica-smart lighting, attraverso azioni di 'relamping' e la promozione di installazione di sistemi automatici di regolazione. Infine sono stati finanziati la realizzazione di una pensilina fotovoltaica presso lo stadio comunale di Bagheria con l'efficientamento energetico dei corpi adiacenti (466.161,64 euro) e- nell'ambito degli interventi della riqualificazione energetica degli edifici scolastici (1.300.000)- l'intervento nel plesso Tomaselli di Via Abruzzi".