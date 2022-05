Inaugurata Expo Comics & games, la fiera del fumetto in città fino a domenica

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Un’esplosione di energia e colori a Palermo. E’ stata inaugurata la fiera del fumetto “Expo Comics & Games”. Grande affluenza da subito, tantissimi giovani appassionati erano già fuori ai cancelli prima ancora del taglio del nastro. Ad inaugurare la prima edizione di Expo Comics & Games sono stati l’assessore comunale alle Attività Produttive Cettina Martorana e il Presidente della VI Commissione consiliare, Ottavio Zacco.

La manifestazione promossa da MediExpo, leader nel settore fieristico con oltre trent'anni di esperienza nell'organizzazione di fiere campionarie e tematiche in tutta Italia, in collaborazione con Multiplayer Club e la Scuola del Fumetto di Palermo, sotto la direzione artistica di Aura Nuccio, e Media partner Radio Tivù Azzurra, sarà aperta fino a domenica 22 maggio. La fiera dedicata al mondo del comics, dei giochi, videogiochi e Cosplay si dividerà in quattro giornate con attività ludiche continue, ospiti illustri e spettacoli dalla mattina alla sera. Expo Comics & Games avrà una grande area interna con esposizione e vendita di fumetti, videogiochi, action figures e tanto altro. Un'area comics, dove fumettisti ed illustratori provenienti da tutta Italia terranno sessioni di disegno dal vivo e workshop con ragazzi di tutte le età. E ancora, un’area ludica con giochi da tavolo, dimostrazioni e presentazioni di giochi inediti, e un’area games con postazioni dove si potrà giocare e sfidarsi per aggiudicarsi i numerosi premi in palio per i tornei. Nell’area esterna verrà allestito un ring dove si alterneranno sfide di Wrestling e kick boxing a cura di Dynamic Sicilian Wrestling e del Tiger Team Kick Boxing Mazzola, senza esclusione di colpi. Un'area destinata al gioco di ruolo con lezioni di spada, tiro con l’arco e softair.

Non mancherà un'area food dove ci si potrà sedere per mangiare all’aperto, facendo una piccola pausa per poi riprendere con le numerose attività offerte dalla fiera. E poi, tanto, tanto spettacolo! Un ricco palinsesto di appuntamenti sul palco che allieterà le quattro giornate dell'evento. Il programma definitivo verrà presto pubblicato sul sito, mentre tutti gli aggiornamenti vengono comunicati in tempo reale sulla pagina facebook dell’evento. Giusto per citarne alcuni: giovedì 19 maggio, a partire dalle 19 si terrà un dj-set con festival dei colori, seguito dal "Disney Tribute Show": musical Disney a cura dell'Associazione Art Factory. Venerdì 20 maggio dopo una giornata all'insegna di sfide, quiz e interviste, l'Expo chiuderà in bellezza con la cover band “Zero To Hero”.

Sabato 21 maggio imperdibile appuntamento per tutti gli amanti delle sigle dei cartoni animati: il Capitano Giorgio Vanni intratterrà il suo pubblico con una live da 50 minuti. Dragon Ball, Naruto, One Piece, questi alcuni dei più famosi, rimasti leggendari nel mondo degli anime in Italia. Domenica 21 maggio, a partire dalle 16, sfileranno sul palco i coloratissimi cosplayers: appassionati di fumetti, serie tv, videogiochi, film, anime e manga giapponesi, con l'obiettivo di farsi notare da una giuria di esperti e vincere un ricco montepremi, tra buoni amazon e viaggi in Giappone. Anche la domenica si chiuderà in grande stile grazie al ritorno dell'Associazione Art Factory, con un Musical inedito dedicato al mondo "Disney Villains".

"Questo - ha detto l'assessore Cettina Martorana - è un evento importante per la città di Palermo perché consente l’esposizione di forme artistiche diverse, vicine ai giovani e non solo. Si potrà partecipare a workshop con artisti di fama riconosciuta a livello internazionale. Siamo molto orgogliosi, come amministrazione comunale, che questo evento si stia realizzando nella città di Palermo”. “Torna la Fiera del fumetto in una città che, sappiamo, offre poco alle imprese che si occupano di organizzazione di eventi e fiere. Per fortuna - ha dichiarato Ottavio Zacco - ci sono imprenditori come Mediexpo che continuano a portare eventi importanti in questa città. Questa fiera ha attirato i giovani di Palermo e anche di altre città che si stanno organizzando per venire a visitarla. Eventi come questo fanno girare l’economia della nostra città”.

“Dopo 30 anni di organizzazioni di ferie di tante tipologie - ha affermato Massimiliano Mazzara di Mediexpo - abbiamo deciso di affrontare questa sfida e organizzarne una per noi totalmente nuova. Sono contento perché ad essere coinvolti sono sopratutto i giovani che, dopo la pandemia, stanno riscoprendo la bellezza delle proprie passioni. Ho avuto accanto una squadra che ha lavorato in maniera straordinaria. Ecco perché tanto successo”.