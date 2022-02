Trasporti, D'Anca (Filca Cisl): "Bene lo sblocco dei lavori per la tratta ferroviaria Palermo-Trapani"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Siamo soddisfatti che, dopo attese infinite, si sia finalmente giunti allo sblocco dei lavori, con l'aggiudicazione dell'appalto, per la tratta ferroviaria Palermo-Trapani e anche si sia previsto un finanziamento di 350 milioni di euro per completare il lotto Modica-Scicli dell'autostrada Siracusa-Gela". Lo ha detto Paolo D'Anca, segretario regionale della Filca Cisl Sicilia.

E ha aggiunto: "Sono due opere strategiche per il rilancio dello sviluppo produttivo ed economico della nostra Isola e ci auguriamo che adesso si proceda velocemente per la realizzazione, perché i siciliani non possono più aspettare. Ribadiamo a gran voce, ancora una volta, poi che si intervenga anche sul fronte dell'investimento sulla viabilità secondaria, oltre allo sblocco di tante altre opere pubbliche incomplete e ferme al palo, la cui paralisi non è poi accettabile perché inficia drammaticamente il futuro di questa terra, già profondamente martoriata dal punto di vista infrastrutturale".