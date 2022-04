Expo Comics & Games, la fiera del fumetto a Palermo al Palagiotto dal 19 al 22 maggio

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La Fiera dedicata al mondo del fumetto, dei games, del Cosplay. A Palermo presso il Centro Fieristico PalaGiotto dal 19 al 22 maggio 2022, si terrà “Expo Comics & Games”. La Fiera, unica nel suo genere, sarà punto di riferimento per i tanti appassionati e per gli espositori provenienti da tutta Italia. Saranno quattro giorni di puro divertimento. Un appuntamento irrinunciabile per tutti gli amanti del mondo del Comics & Games che potranno incontrare fumettisti, esperti e venditori. La fiera promossa da Mediexpo, leader nel settore fieristico con oltre trent'anni di esperienza nell'organizzazione di fiere campionarie e tematiche in tutta Italia, è organizzata in collaborazione con MultiPlayer Club Palermo, la Scuola Del Fumetto di Palermo, sotto la direzione artistica di Aura Nuccio e il coordinamento del direttore generale Vincenzo Marchese.

All’interno del padiglione prenderà vita il mondo del fumetto, dei games e del Cosplay. L’area esterna sarà riservata all’aspetto ludico della fiera con concerti, spettacoli, esibizioni di wrestling e gare. Tra le tante attività: Tornei di Magic, Yu-Gi-Oh e Pokémon; gara Softair; giochi di carte; giochi di ruolo tra cui Dungeon & Dragons; giochi di ruolo live e tornei di spade (riproduzioni di armi e spade in gomma); attività a tema Squid Game con figuranti in costume, gare e premi; presentazioni e dimostrazioni giochi da tavolo: Asmodee, Giochi Uniti, Ghenos e RedGlove.

Sarà allestita una grande area espositori con merce in vendita del settore ludico, action figures, e tanto altro. Un'area games con giochi per console e pc, spade e riproduzioni, manga e fumetti. E ancora un'area tematica di Harry Potter con scenografie, cacce al tesoro e figuranti e un'area esterna per il torneo di tiro con l'arco. Verrà allestito un vero e proprio ring che ospiterà performance di wrestling a cura della Dynamic Sicilian Wrestling, mentre la scuola di kick boxing del Tiger Team Mazzola terrà delle dimostrazioni in vero stile Cobra Kai. Presente anche la Scuola del fumetto di Palermo con attività per fumettisti emergenti alla presenza di illustratori internazionali. Tra le attività anche contest canori sul palco, cacce al tesoro e un Cosplay contest con un grande montepremi in palio. Sul palco si alterneranno numerosi artisti. Tra questi Giorgio Vanni, noto per le sigle dei cartoni animati. E' possibile acquistare il ticket giornaliero o in abbonamento su https://expocomicsandgames.com A seguire intervista a Vincenzo Marchese direttore generale; Aura Nuccio direttrice artistica; Massimiliano Mazzara presidente di Mediexpo.