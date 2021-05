"Zonazine documentario in spagnolo", al via il ciclo di cinema online del Cervantes

L’Instituto Cervantes Palermo, in collaborazione con il Festival de Málaga, giunto alla sua 22esima edizione, propone, dal 7 al 30 maggio 2021, sul canale Vimeo dell'Instituto il ciclo “Zonazine documentario in spagnolo”.

Il programma di cinema online offre quattro documentari, co-prodotti tra Europa ed America Latina, che mostrano l’internazionalità - tematica, geografica e d'interesse - del genere in spagnolo e svela lo sguardo sconosciuto, ma non estraneo, che il documentario ispano-americano sta coltivando negli ultimi tempi.

Nella fattispecie, dal 7 al 9 maggio, si potrà vedere “El cuarto reino” (2019), di Adán Aliaga e Àlex Lora; dal 14 al 16 maggio sarà la volta di “Para la guerra” (2018), di Francisco Marise; dal 21 al 23 maggio “Baracoa” (2019), di Pablo Briones e The Moving Pictures Boys. Dal 28 al 30 maggio, infine, “Una corriente salvaje” (2018), di Nuria Ibáñez Castañeda. Tutti i film saranno disponibili nel canale Vimeo dell'Instituto Cervantes durante le 48 ore, a partire dalle ore 20.00 del primo giorno di fruizione.

Questo calendario suggella, anche, l'ormai più che decennale collaborazione con il Sole Luna Doc Film Festival, manifestazione che da sedici edizioni - con quella prossima - favorisce l'incontro tra persone, idee, prospettive e sguardi attraverso il documentario d'autore, e porta all'attenzione del più vasto pubblico possibile punti di vista originali e coraggiosi su realtà sconosciute o poco note.

In quest'ottica ciascun film sarà introdotto da una breve presentazione, in italiano, curata dai direttori artistici del festival Sole Luna Doc Film Festival: Chiara Andrich e Andrea Mura; saranno loro a rivelare i diversi aspetti dello sguardo filmico e a dare alcune linee guida per addentrarsi in una visione ancora più piacevole. Le presentazioni saranno visibili nella pagina Facebook dell'Instituto Cervantes Palermo.