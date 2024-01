"Zodiac. Palermo e gli astri", passeggiata alla scoperta dell'origine del cosmo e del legame tra uomo e universo

Ancestrale e indissolubile è il legame tra l'universo e l'uomo che, sin dagli albori della civiltà, ha scrutato e indagato il cielo rintracciando nelle stelle il senso del suo presente e il corso delle sue azioni future. Ma qual è l'origine del cosmo? Come il moto degli astri influisce nelle cose umane? È possibile “leggerli”? E come? Sabato 21 gennaio torna “Zodiac. Palermo e gli astri”, la passeggiata raccontata Tacus ispirata al rapporto tra l'uomo e il firmamento.



Un'esplorazione itinerante e, insieme, un percorso di "lettura astrale" del centro storico cittadino che, tra elementi di astronomia, astrologia, mitologia, simboli e archetipi, indaga il fascino e l'influenza esercitata dai corpi celesti sulle cose umane, sulla psiche e sul paesaggio urbano, esplicati in una costante interpretazione e raffigurazione metaforica dell'universo.



La partecipazione è valida su prenotazione. Ai fini della prenotazione non saranno considerati validi il "parteciperò" su Facebook né richieste di informazioni/prenotazione incomplete o non confermate). N.B.: l'evento è un racconto itinerante da non intendersi come visita guidata o tour turistico; non prevede ingressi a siti monumentali o affini, né descrizioni/approfondimenti di carattere artistico-architettonico. Data e orario indicati sono suscettibili di variazione. In caso di anomalie o imprevisti, lo staff si riserva di annullare/posticipare l'evento. Eventuali modifiche saranno comunicate tempestivamente a tutti i partecipanti.



Raduno: ore 10.30 Porta Nuova (ingresso via Vittorio Emanuele)

Contributo: €3 soci TACUS - €5 non soci