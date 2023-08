Zodiac: Palermo e gli astri

Una passeggiata raccontata, un percorso originale di lettura e indagine ispirato al legame ancestrale tra le stelle e l'uomo per rispondere a quelle domande che da sempre si pone volgendo lo sguardo al firmamento: qual è l'origine del cosmo? E' possibile "leggere" le stelle? Come interpretarle? Attraverso forme, simboli ed elementi di origine astronomica, astrologica, mitologica e archetipica, un'esplorazione itinerante lungo il cuore della città di Palermo per rintracciare il fascino e l'influenza esercitata dai corpi celesti sulle cose umane, sulla psiche e sul paesaggio urbano che si esplica in una costante interpretazione e raffigurazione metaforica del cosmo.

N.B.: l'evento è un racconto itinerante da non intendersi come visita guidata/tour turistico. L'itinerario non prevede ingressi a siti monumentali e affini né approfondimenti o descrizioni di carattere artistico-architettonico. Data e orario indicati sono suscettibili di variazione. In caso di meteo avverso, mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti e/o altre cause impreviste, lo staff si riserva di annullare/posticipare l'evento dando tempestiva comunicazione ai partecipanti.



RADUNO: Porta Nuova (via Vittorio Emanuele) | ore 21:00

CONTRIBUTO: €3 soci TACUS - €5 non soci

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: 3202267975 (anche via WhatsApp)