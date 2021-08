Zino Mancuso trio, il concerto al Miles Davis Jazz Club

Una serata per chi ama il jazz della tradizione. Zino Mancuso trio suona il 18 agosto alle 21,30 al Miles Davis Jazz Club in via Enrico Albanese 5, spazio per la musica di qualità ideato da Ettore Balistreri.

In scaletta un repertorio di composizioni legate alla tradizione del jazz che vedranno sul palco Igor Ciotta al basso e Giuseppe Urso alla batteria. Miles Davis jazz club è aperto dalle 19 per l’aperitivo o la cena. Per prenotare un tavolo, basta inviare un messaggio WhatsApp al 3914361644.

