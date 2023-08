Al centro sociale Ex Karcere la quinta edizione di Zines

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Questa quinta edizione trova ancora una volta nel Centro Sociale ExKarcere, il luogo ideale per celebrare la cultura “underground” del mondo delle fanzine. L’ExKarcere è una realtà presente sulla scena politica della città di Palermo dal 2001, un'esperienza che ha creato dal basso, tra le altre cose, attività sociali gratuite e accessibili a tutti, momenti di creazione e condivisione di formazione e cultura. Gli intenti e i valori dell’ExKarcere si intrecciano con il senso stesso di Zines, dedicato a chi crede ancora nel valore e nella bellezza della stampa e alla sua capacità di comunicazione. Le giornate di Zines si svilupperanno, come gli appuntamenti precedenti, con l’esposizione, la vendita e lo scambio dei progetti editoriali autoprodotti. Durante le due giornate del festival, oltre ad avere la possibilità di acquistare i prodotti di microeditoria, sarà possibile assistere a una serie di presentazioni e conversazioni che si terranno all’interno del Corner Talks, fruire di una mostra dedicata ad alcune zines di autori e autrici che non saranno presenti a Palermo e che hanno donato una copia dei loro progetti alla Fanzinoteca di Zines, partecipare ad alcuni workshops dedicati agli adulti e ai più piccoli, tenuti dai componenti di Zines e in collaborazione con Chromophobiae, la libreria Dudi e la legatoria contemporanea Officine Menabò. Una novità di quest’anno è il Camera Swap Corner, un’area sarà dedicata allo scambio di attrezzatura fotografica inutilizzata (fotocamere, flash, accessori), il cui fine è quello di mantenere in vita attrezzatura che non viene utilizzata da un po' e che probabilmente, rimanendo nelle stesse mani, non lo sarà in futuro. Il Camera Swap Corner però non è un mercatino di vendita, lo scambio non avviene dietro pagamento e si conclude previo accordo diretto tra chi decide di partecipare mettendo a disposizione il materiale che desidera e riprendendone un corrispettivo di pari valore. Non mancherà l’angolo della serigrafia ecosostenibile gestito da Luca Lo Cascio, saranno stampate con inchiostri ecosostenibili le tote bags di Zines, ogni anno sempre diverse tanto da diventare oggetti da collezione, inoltre saranno messi in vendita alcuni gadgets del festival palermitano, utili al sostegno dello stesso.