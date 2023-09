Al via la quarta edizione di Zen Book, il festival di letteratura per l'infanzia dedicato ai bambini e alle bambine, agli educatori e alle educatrici, ai bibliotecari e alle bibliotecarie e a tutti coloro che si occupano, a vario titolo, di infanzia in città.

Tanti gli appuntamenti previsti dal 21 al 23 Settembre con ospiti speciali, incontri dedicati ai diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, presentazioni, tavoli di lavoro che sono anche opportunità uniche di confronto sulle pratiche educative da mettere in atto prima possibile per realizzare quella che, speriamo, possa essere la miglior città possibile per i bambini e le bambine di tutta la città. Zen Book è curato e promosso dall'Associazione Laboratorio Zen insieme e Giufà, Biblioteca dello Zen.

Il programma

GIOVEDI' 21 SETTEMBRE

Salone Laboratorio Zen Insieme - h. 17.30 Tavolo sulle pratiche educative virtuose a sostegno dei diritti di bambini, bambine e adolescenti

(Saluti di Fabrizio Arena, presidente dell'associazione Laboratorio Zen Insieme. Introduzione ai lavori di Alessandra Notarbartolo, responsabile Biblioteca Giufà. Intervengono: Giuseppe Granozzi, preside I.C. Ignazio Florio - San Lorenzo; Anna Immordino, psicologa Centro antiviolenza Le Onde; Daniela Danna referente Associazione Famiglie Arcobaleno; Mariangela Di Gangi, Consigliera comunale; è stato invitato Roberto Lagalla, Sindaco di Palermo)

VENERDI' 22 SETTEMBRE

• Salone Laboratorio Zen Insieme - h. 17.30 Monica Lanfranco presenta alla città il suo ultimo libro: “Mio figlio è femminista. Crescere maschi disertori del patriarcato”- Vanda Edizioni. Interviene Beatrice Monroy.

SABATO 23 SETTEMBRE

• Salone Laboratorio Zen Insieme - h.10.00 Tavolo di condivisione buone pratiche con Associazione Bangherang, Fondazione Gualandi, Emanuela Bussolati, UPPA e Fabio Fornasari. Attività inclusa nel progetto “Prendi e scopri” realizzato con il finanziamento del Centro per il libro e la lettura.

• Salone Laboratorio Zen Insieme - h. 15.00 Tavolo di formazione per insegnanti, educatori, educatrici, bibliotecari/e a cura di Emanuela Bussolati e Associazione Hamelin. Attività inclusa nel progetto “Prendi e scopri” realizzato con il finanziamento del Centro per il libro e la lettura.