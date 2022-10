Zen-B, il quartiere raccontato dai ragazzi: la mostra fotografica da Église

Sabato 8 ottobre, alle ore 18.30, si inaugura la mostra fotografica Zen-B, curata da Église e organizzata in collaborazione con Laboratorio Zen Insieme, inserita all’interno della grande manifestazione Giornata del Contemporaneo, promossa da Amaci — Associazione dei Musei d’Arte Contemporanea Italiani e realizzata con il sostegno della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, e la collaborazione della Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica Culturale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e del patrocinio di Icom Italia.

Nella sua diciottesima edizione – che come tradizione si svolgerà su tutto il territorio nazionale, coinvolgendo musei, fondazioni, istituzioni pubbliche e private, gallerie, studi e spazi d’artista – la Giornata del Contemporaneo torna con l’obiettivo di raccontare la rinata vitalità dell’arte contemporanea nel nostro Paese, dopo le restrizioni dovute a due anni di pandemia.



Zen-B B è un progetto fotografico realizzato da un gruppo di ragazze e ragazzi, di un’età compresa tra i dodici e i quattordici anni, durante un laboratorio di advocacy partecipata promosso da Save the Children, in collaborazione con Laboratorio Zen Insieme nel corso dell’anno 2020. Il laboratorio è stato una delle attività di un progetto selezionato dall’Impresa sociale Con i Bambini, nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il progetto ha l’intento di raccontare il quartiere Zen2 attraverso un processo che pone al centro il paesaggio urbano e quanti vivono il quartiere, ricercando geometrie quali elemento significativo delle strutture architettoniche, all’interno delle quali inserire gli abitanti. La B in questo progetto è intesa come alfabetizzazione del numero due che contraddistingue il nome del quartiere e vuole essere anche un “piano B” nella rappresentazione visiva dello Zen, solitamente raccontato sulla base di opinioni rigidamente precostituite e generalizzate.

Le fotografie sono caratterizzate da un fortissimo contrasto tra la luce e l’ombra presente allo Zen come in qualsiasi altro quartiere, perché non esiste un luogo in cui vi siano solo ombre o solo luci. Il progetto è arricchito da una serie di fotografie realizzate dai ragazzi e dalle ragazze durante la prima quarantena del 2020 imposta dalla pandemia da Coronavirus, all’interno delle loro abitazioni, non perdendo di vista il tema principale del progetto: il contrasto tra luce e ombra. Alla conclusione del laboratorio, le fotografie sono state inserite all’interno di una pubblicazione curata da Église, edita da Save the Children. La mostra fotografica sarà visitabile presso la piccola chiesa di Église fino al 28 ottobre p.v., il martedì dalle 10:30 alle 18:00, dal mercoledì al venerdì su appuntamento. La realizzazione dell’allestimento e le stampe fotografiche sono state possibili grazie al libero contributo di alcuni amici di Église che hanno voluto partecipare a una raccolta fondi lanciata dall’associazione. Oltre a esporre una selezione delle fotografie tratte dal progetto, sarà esposto il libro e un video nel quale sono inserite tutte le immagini realizzate per ZEN — B.



Partner della mostra sono PrintAndGo e Block Design