Zan Zendegi Azadi, collettiva dell'accademia di Belle Arti per le donne iraniane

Sono trascorsi quasi 5 mesi dal 16 settembre scorso, data che segna l’inizio della rivoluzione delle donne iraniane. La causa scatenante è stata la morte della ragazza curda Mahsa Amini, arrestata dalla cosiddetta polizia morale perché portava scorrettamente l’hijab, detenuta ingiustamente in carcere, dove ha subito percosse e maltrattamenti che l’hanno condotta alla morte.

Le proteste che ne sono scaturite hanno dato vita a un movimento spontaneo e diffuso nel Paese, che chiede diritti civili e libertà politiche e la fine del sistema della Repubblica Islamica. Sono soprattutto le donne a guidare questa rivolta generazionale, spesso giovanissime. Appena iniziate, le manifestazioni hanno mostrato un carattere femminista, nonostante questa non sia solo una lotta per la libertà delle donne. Le giovani donne, le pioniere della rivoluzione chiedono giustizia e uguaglianza ma chiunque pronunci le parole - Zan, Zendegi, Azadi - chiunque compia azioni che appaiono al regime com provocatorie o dirompenti o estreme - come non indossare il velo o baciarsi pubblicamente - sa che sta lottando per la libertà di tutti.

I fatti più recenti portano verso una radicalizzazione della questione, che dimostra una cecità assoluta da parte del regime: le donne non hanno più il permesso di istruirsi, di studiare, quindi, per conseguenza di svolgere attività professionali, e per converso, ad esempio, di essere curate da medici uomini. La conseguenza appare chiara a tutti: se una donna si ammala, può morire. Non è quindi solo una questione di rivolta per l’uguaglianza è una battaglia per la sopravvivenza, per la vita. Ed è ormai una lotta del popolo, una lotta trasversale.

L’arte è lo specchio della libertà e da sempre riflette sulle grandi questioni che riguardano i diritti civili, ma anche grandi concetti universali come la vita e la morte. Per tale regione l’Accademia pensa sia opportuno esprimersi su una questione, che solo geograficamente ci è distante, mentre tocca da vicino la nostra idea di rispetto della dignità personale, dell’affermazione identitaria, dell’autodeterminazione di un popolo sul proprio territorio.

Gli artisti

Giuseppemanuel Abella

Cristina Adamo

Gloria Agnello

Celeste Asaro

Martina Carollo

Claudia Cordaro

Cristina D’Alessandro

Ester Giotti

Dominic McElwee

Annarita Maretta

Tina Pakdamangohari

Valentina Perrone

Laura Poma

Sonia Priulla

Ilaria Ricciardi

Floriana Romeo

Monia Rugeri

Daria Simona Ruffino

Rossella Salvaggio

Sofia Tumminia

Claudia Villani

Invadono quindi i vari spazi del Museo RISO con opere molto diverse tra di loro - in gran parte realizzate per la mostra – ma che riflettono tutte sull’idea di libertà, di oppressione del corpo femminile e della dignità della donna. Insieme, in coro, vogliono essere un inno alla libertà!

Mostra ideata e curata da Emilia Valenza, in collaborazione con Fulvio Di Piazza, Daniele Franzella, Francesca Genna, Emanuele Gizzi, Rosa Persico, Luca Pulvirenti, Sandro Scalia. Testi e co-curatela: Martina Sanzeri e Marcello Nocera (corso in Didattica Museale II livello). Allestimento: Manuela Anselmo, Martina Campanella, Simona Tarantino - Corso di Exhibition Design (II livello) coordinati dal prof.re Pietro Airoldi. Grafica: Roberto Patti e Silvia Esposito per l’Ufficio Comunicazione - prof.re Fausto Gristina.