Zammù, il tour alla scoperta del quartiere della feravecchia e della fabbrica dell'anice Tutone 

Un itinerario storico e sentimentale, che riporta i palermitani ad un epoca lontana in questo quartiere antico della città, ormai quasi del tutto fusa con la Kalsa, a poca distanza dalla stazione centrale, con un percorso dedicato a quello che era la Feravecchia, con il suo “Genio” in piazza Rivoluzione, e la fabbrica di uno degli storici simboli della città, l’Anice Tutone.



Un percorso raccontato, ricco di luoghi, aneddoti e storie che i partecipanti ascolteranno lungo il cammino. Si inizia con la visita guidata alla fabbrica Anice Tutone e si prosegue dentro il quartiere dove si trovano alcuni dei più bei palazzi cittadini: l’odierna via Garibaldi. Qui si trovava l’antica “strada di Porta di Termini’ demolita nel 1852, solo nel 1860 la via venne dedicata al condottiero a seguito del suo ingresso in città. Nei pressi si trovano anche la via Maestri d’Acqua, che racconta un altro degli antichi mestieri cittadini.

Questo è solo un accenno di storie che hanno caratterizzato un'altra zona ricca di fascino della città di Palermo. Appuntamento ore 18.45 Piazza Rivoluzione fontana del Genio. Durata 2 ore circa - percorso facile.



Note itinerario:

Itinerario guidato

quota di adesione 12 euro

incluso ingresso alla storica Fabbrica Tutone

prenotazione obbligatoria fino a raggiungimento numero consentito: info_initinere@libero.it

Prevista degustazione. Parcheggi in zona via Lincoln, Foro Italico, piazza Magione, via Cagliari e altre traverse di via Roma.