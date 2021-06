All'Orto Botanico si coltiva la bellezza, torna Zagara di primavera per tutto il weekend

Da giovedì 10 giugno fino a domenica 13 giugno torna la Zagara di primavera, la mostra mercato di giardinaggio e florovivaismo, promossa, ideata e organizzata dall’Orto Botanico dell’Università degli Studi di Palermo. Dopo l’annullamento delle edizioni 2020 a causa della pandemia, nella splendida cornice di un Orto Botanico in fiore, la Zagara accoglie in sicurezza il pubblico appassionato di giardinaggio, amanti di piante e fiori.

La manifestazione ospiterà i migliori vivaisti provenienti da tutta Italia, con le loro collezioni botaniche, piante e fiori rari, insoliti ma anche artigiani-artisti di ispirazione botanica. Una ricca selezione di piante sarà a disposizione di chi vorrà introdurre una nota verde tra le mura domestiche o nel terrazzo di casa e di chi vorrà rinnovare il proprio giardino: dalle piante carnivore alle tillandsie, orchidee botaniche e rose moderne, agrumi, gelsomini, pomelie e molto altro; non mancheranno per gli appassionati i vivai specializzati in succulente e piante aromatiche.

Non solo piante e fiori, Zagara è anche un’occasione per ripartire dal giardino, dal vivere all'aria aperta con la voglia di benessere e armonia, dal sognare nuovi stili di vita, prendendo in prestito la lezione di cooperazione e indomita resilienza delle piante. Un appuntamento che in questo momento assume una valenza particolare, un ritorno alla “normalità”, alle piccole cose che riempiono e consolano la nostra quotidianità: l’abbraccio e il dialogo con la natura, il contatto fisico con le piante, i loro profumi, l’incontro e la condivisione di una passione, quella di costruire il proprio spazio verde, di coltivare la bellezza. Un’edizione speciale, leggermente ridimensionata, nel rispetto di tutte le norme anti-covid di sicurezza, ma non per questo meno emozionante.

Norme di sicurezza anti-covid

L’Università degli Studi di Palermo, al fine di consentire a tutti i visitatori di partecipare alla manifestazione in completa sicurezza, ha stabilito un protocollo che prevede l’utilizzo obbligatorio di mascherine, ingressi contingentati con acquisto ticket online secondo fasce orarie con un numero massimo di 300 persone per ogni fascia oraria.

Un'esperienza imperdibile nella cornice dell'Orto Botanico di Palermo, un'oasi di pace, dove bellezza, cultura e armonia, insieme si fondono, dando forma a uno spazio davvero unico. Un evento che unisce il fascino di piante e fiori a quello di arte, storia e architettura.

Orari di apertura: giovedì dalle ore 15 alle 20.30. Venerdì, sabato, domenica dalle ore 9 alle 20.30. Secondo le seguenti fasce orarie di ingresso selezionabili in fase di acquisto online: dalle ore 9 alle 12, dalle ore 12 alle 15, dalle ore 15 alle 17.30, dalle ore 17.30 alle 20. Ticket acquisto online 4 euro, acquisto in biglietteria 5 euro.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...