Yoga in bianco, solstizio d'estate a Torre Alba: l'evento a Terrasini

Yoga in bianco in uno dei paesaggi meravigliosi e incantati di Terrasini, il 21 giugno, in occasione del solstizio d'estate. Salutiamo l’inizio dell’estate con un imperdibile evento che porta con sé lo yoga e la meditazione, tutti di bianco vestiti, a Torre Alba, in una location dal panorama incantato, a Terrasini.

Una pratica di yoga e meditazione, di circa un'ora, per stare insieme e condividere i valori di una vita sana e consapevole. Yoga in Bianco è l’occasione giusta per lasciarsi alle spalle il freddo e l’irregolarità dell’inverno e della primavera, celebrando il movimento consapevole e la pace interiore. Il 21 giugno non è solo l’inizio dell’Estate, un periodo di riposo e calore, ma anche la Giornata che il Mondo ha dedicato allo Yoga per sensibilizzarci alla Pace, alla Gratitudine e all’Amore verso noi stessi e verso l’Altro. Per tutti questi motivi, il colore scelto è proprio il bianco, un colore che ci armonizza, sa di libertà e pace. Il colore che invitiamo tutti a indossare per prendere parte all’evento.

Yoga in Bianco è Unione e Coesione col territorio, realizzato dall'insegnante Claudia Sirchia dell'associazione "Noi X la Trinacria" con il Patrocinio del Comune di Terrasini.