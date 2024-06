L'Ersu organizza lo Yoga Day: una giornata di benessere gratuita per gli studenti UniPa

Indirizzo non disponibile

In linea con l’obiettivi strategici fissati per il 2024, l’Ersu di Palermo organizza per il 18 giugno lo “Yoga day”, una giornata di benessere mentale e fisico dedicata agli studenti e alle studentesse dell’Università di Palermo e delle altre istituzioni universitarie che operano nel territorio di competenza dell’ente.

Martedì 18 giugno, alle 18, nella sala mostre del “San Saverio”, è prevista una lezione gratuita (della durata di circa 75 minuti) a cura di Giusy Volturno, anticipata da un momento dedicato alla respirazione guidato dal maestro Max Purpura, esperto in Pranayama.

Per partecipare all’incontro è necessario iscriversi compilando un modulo, la sala infatti può ospitare massimo 15 persone. Saranno prese in considerazione le iscrizioni in ordine cronologico. Con successiva comunicazione da parte dell'ente, gli studenti e le studentesse che saranno riusciti a accapparrarsi un posto riceveranno conferma dell'avvenuta iscrizione.